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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

شهرية وسنوية| لو معاك 100 ألف جنيه.. كم تربح من شهادات الادخار الجديدة

شهادات
شهادات

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن شهادة الادخار الجديدة صاحبة العائد المرتفع، وذلك لأن شهادات الادخار هي الوعائي الادخار الأكثر انتشارًا في بنوك القطاع المصرفي، حيث شهد القطاع المصرفي الفترة الأخيرة طرح مجموعة من الشهادات ذات العائد المرتفع.

شهادات الادخار الجديدة

طرح ثلاث بنوك مؤخرا شهادات ادخار جديدة بعائد مميز يصرف شهريا أو ربع و نص سنويا، او تصرف سنويا.

وثبتت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي في اجتماعهـا  الشهر الماضي سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

طرح البنك الأهلي المتحد، شهادة إيداع مميزة بالجنيه المصري مدتها 3 سنوات تتمتع بالعديد من المزايا.

وأعلن البنك الأهلي المتحد- مصر، أن شهادة الادخار الجديدة بعائد سنوى 20% يصرف شهريا.

مزايا شهادة البنك الأهلي المتحد

• معدل فائدة تنافسي ثابت لمدة 3 سنوات

• معدل فائدة مدفوع شهرياً.

• السماح بالاسترداد في أي وقت بعد 6 أشهر.

• إمكانية الاقتراض حتى 95% من قيمة الشهادة.

• الحد الأدنى للإصدار الأولي لكل عميل هو: 500,000 جنيه مصري.

• مبلغ الإصدار الإضافي لكل عميل هو: 50,000 جنيه مصري.

• يتمتع العملاء المميزين بـ:

بطاقة سحب آلي وبطاقة ائتمان بلاتينية مجانية.

خدمة الرسائل النصية القصيرة مجاناً.

شهادة ادخار بنك التعمير والإسكان

يكون تاريخ السريان في شهادة البنك من اليوم التالي للشراء وتجدد تلقائيا ما لم يفيد لعميل برغبته في عدم التجديد.

المستفيد من شهادة بنك التعمير والإسكان  الأفراد الطبيعيون

مدة شهادة البنك الجديدة 3 سنوات

العملة: الجنيه المصري

تكون نسبة العائد ثابتة خلال الـ 3 سنوات

تاريخ احتساب العائد من تاريخ السريان

الحد الأدنى للشراء 100 ألف جنيه ومضاعفاتها.

سعر الاسترداد

العميل له الحق في استرداد قيمة الشهادة بعد مرور ٦ أشهر من تاريخ الشراء

سعر العائد عن الاسترداد

في حالة طلب الاسترداد بعد مضي ٦ أشهر من تاريخ الشراء وحتى سنة يام خصم نسبة من سعر العائد

من بعد ٦ شهور وحتى سنة 11%

السنة الثانية 10.5%

السنة الثالثة 10%

شهادة بنك قناة السويس

طرح بنك قناة السويس شهادة إدخارية بعائد 19% سنويا يصرف شهريا، لمدة 3 سنوات بحد أدنى 1000 جنيه لإصدار الشهادة وبدون حد أقصى.

طرح شهادات جديدة

المصرح لهم بربط الشهادة: الأفراد الطبيعيين

الحد الأدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها.

مدة الشهادة:  ثلاث سنوات

معدل العئد: معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة.

دورية صرف العائد: يتم دفع العائد شهريا أو ربع سنوياً أو سنوياً.

شهادات الادخار الجديدة

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