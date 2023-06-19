أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السيسي: مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان

أخبار مصر.. أكد الرئيس السيسي خلال لقاء مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة السوداني والوفد رفيع المستوى المرافق له أن مصر كانت، وستظل دائماً، سنداً وعوناً لـ السودان الشقيق.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي لنائب رئيس مجلس السيادة: مصر كانت وستظل دائما سندا وعونا للسودان الشقيق

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال اللقاء أن مصر كانت، وستظل دائماً، سنداً وعوناً للسودان الشقيق، خاصةً خلال الظروف الدقيقة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط التاريخية بين الشعبين والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين.

السيسي لرئيس مؤسسة التمويل الدولية: حريصون على توفير مناخ إيجابي للمستثمرين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ، "مختار ديوب"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، في حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

التعاون الدولي: جذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة في مختلف مجالات التنمية

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إن العلاقات المُشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية تؤثر بشكل كبير على جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

وصول 19 من جرارات القطارات الأمريكية الجديدة إلى ميناء الإسكندرية.. صور

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن استقبال ميناء الإسكندرية الدفعة الأولى من الجرارات الأمريكية الجديدة لميناء الإسكندرية بـ 19 جرارا، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 100 جرار جديد لصالح هيئة السكك الحديدية ضمن العقد المبرم مع شركة “وابتك” الأمريكية

الداخلية: غرفة عمليات على مدار الساعة بالمدينة لتلبية احتياجات حجاج القرعة| صور

حرصت وزارة الداخلية المصرية من خلال غرفة عمليات مجهزة كلياً ومدعمةً بالتقنيات الحديثة على متابعة وتلبية كافة احتياجات ضيوف الرحمن لضمان توفير كافة السبل التي توفر لهم الراحة خلال تأدية مناسك الحج، وذلك في فى إطار اهتمام وزارة الداخلية

بالأسماء.. تحويل مستحقات 31 عاملا مصريا غادروا الأردن نهائيا

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأحد؛ أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، نجح في تحويل القائمة الـ 129 من مستحقات الضمان الاجتماعي لـ 31 عاملاً مصرياً غادروا الأردن نهائيا ، وذلك استكمالا لما تم تحويله سابقا .

وزير الآثار: نستهدف مضاعفة الإنفاق العام على الأنشطة الترويجية للمقصد السياحي

عقد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بمقر وزارة السياحة والآثار بالزمالك، اليوم الأحد، الملتقى الثالث للقيادات العليا والوسطى بالوزارة وهيئاتها التابعة لها، وذلك مواصلة للمبادرة التي أطلقتها الوزارة في أكتوبر الماضي

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

وزير الدفاع يلتقى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبى

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى "جوزيب بوريل" الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية ونائب رئيس مفوضية الإتحاد الأوروبى ورئيس مجلس الدفاع للإتحاد الأوروبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، وذلك بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

مدبولي: اتفاقية مؤسسة التمويل الدولية تُعزز شراكتنا وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع مختر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، والوفد المرافق له؛ لاستعراض خطة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

الصحة: تسجيل بيانات 56 ألف مواطن في استبيان مبادرة الكشف المبكر للأورام السرطانية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل بيانات 56 ألفا و127 مواطنا في الاستبيان الالكتروني، الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والذي يتم من خلاله استهداف المواطنين لتلقي خدمات الكشف المبكر في الوحدات الصحية والمستشفيات.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:



مؤسسة أبو العينين تبدأ في توزيع لحوم الأضاحي| صور

بدأت مؤسسة أبو العينين عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي أمس السبت توزيع لحوم الأضاحي على اهالينا بالجيزة وجميع المحافظات.

اختيار مؤسسة التمويل الدولية لمساعدة مصر في هيكلة الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص

أكدت مؤسسة التمويل الدولية أنها تتعاون مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.

6.5 مليار دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر

قال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، "إن برنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة هو أهم متطلبات التنمية الاقتصادية في مصر".

وزيرا البترول والمالية يعرضان في لندن فرص الاستثمار بمصر

شهدت بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال الثامنة إلى لندن مشاركة وزيري البترول والمالية ووفد من وزارة الأعمال والتجارة وحوالي 40 من قادة الأعمال، من بينهم ممثلين لشركات بيكر تيلي هلال، وسنتامين، ودنتونز، وهايروك، وليكيلا وبتروفاك.

تأسيس شركة بين وزارة النقل وتحالف دولي - مصري لتقديم الخدمات الاستشارية

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة - مكتب استشاري بين وزارة النقل وتحالف شركة “إيجيس” الفرنسية وشركة الاستشارية الدولية (سيسترا) وشركة شاكر الهندسية لتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات مشروعات النقل.