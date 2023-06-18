عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تسجيل بيانات 56 ألف مواطن في استبيان مبادرة الكشف المبكر للأورام السرطانية

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسجيل بيانات 56 ألفا و127 مواطنا في الاستبيان الالكتروني، الخاص بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، والذي يتم من خلاله استهداف المواطنين لتلقي خدمات الكشف المبكر في الوحدات الصحية والمستشفيات.

جاء ذلك خلال الأسبوع الأول من عمل المرحلة الأولى من المبادرة، التي انطلقت الأحد 11 يونيو الجاري، بمحافظات «الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط، بورسعيد، جنوب سيناء» وتستهدف الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تحويل 1230 مواطنا لإجراء أشعة مقطعية منخفضة الشدة للكشف عن أورام الرئة، كما تم تحويل 6440 مواطنا لإجراء اختبار  تحليل الكشف المبكر عن أورام القولون، وتحويل عدد 1219 مواطنا، لإجراء الاختبار النوعي للكشف المبكر عن أورام البروستاتا، وتحويل 417 مواطنة، لإجراء اختبار الكشف عن أورام عنق الرحم، بالإضافة إلى تقديم خدمة مشروع الإقلاع عن التدخين لـ1280 مواطنا، من خلال جلسات المشورة.

وأضاف «عبدالغفار» أن المبادرة تستهدف المواطنين من سن 18 عامًا فأكثر، بهدف الكشف عن الأورام في المراحل المبكرة، مما يساهم في تقليل نسبة الوفيات الناجمة عن المرض، وتقليل العبء المادي على المريض والدولة، نتيجة تشخيص الأورام في المراحل المتأخرة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحصول على خدمات المبادرة يبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان إلكتروني، بالرقم القومي أو جواز السفر، للإجابة على عدد من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف للكشف عنه لدى المواطن.

وتابع «عبدالغفار» أنه بعد معرفة المرض المستهدف للكشف عنه لدى المواطن، يتم التحويل إلى المستشفيات والوحدات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص، يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية، أما في حالة إيجابية الفحوصات، يتم إحالة المريض إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن خدمات المبادرة تشمل إحالة المرضى من خلال منظومة إلكترونية تربط الوحدات الصحية والقوافل الطبية والمستشفيات، بالنظام الإلكتروني للاستبيان، لتيسير حصول المواطنين على خدمات المبادرة، وذلك سعيًا نحو مجتمع خالٍ من الأورام السرطانية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات من خلال الموقع  الإلكتروني:
‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن)، بالإضافة إلى تلقي الاستفسارات من خلال الخط الساخن للمبادرات الرئاسية التابعة لـ«100 مليون صحة» على الرقم 15335.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدها شقته.. طالبة التجارة استخبت داخل عمارة هربًا من زوجها |اعرف القصة

تلت التسعة كام|سؤال بإمتحان عربي الثانوية العامة.. والطلاب: طلبنا آلة حاسبة

صعب ولا سهل.. آراء طلاب الثانوية العامة عقب خروجهم من امتحان اللغة العربية

فرصة أخيرة .. كاف يحسم الجدل حول مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

شوبير يعلن أسماء الراحلين عن الأهلي

نموذج إجابة امتحان اللغة العربية 2023 .. بشرى سارة من التعليم

قرار عاجل في اتهام مرتضي منصور بالتعدي على موظفة عمومية

شاومينج ينشر إجابات امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه في اللجان

ترشيحاتنا

انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي .. تعرف على الحقيقة

قبل العيد| تحذير من بيع ونحر هذه اللحوم وفقا للقانون

قرب القدس .. اندلاع حريق هائل في إسرائيل

جوزيب بوريل: الجامعة العربية الشريك الرئيسي للاتحاد الأوروبي

انهيار خطط بايدن.. الكونجرس الأمريكي يحطم آمال البنتاجون بشأن زيادة الإنفاق العسكري

مدبولي: اتفاقية مؤسسة التمويل الدولية تُعزز شراكتنا وتساعد في تعظيم دور القطاع الخاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل لبست الأسود| سبب غريب لظهور منتخب السامبا بهذا اللون للمرة الأولى

أبو شعر كبير.. شاهد أجمل فيديوهات العالمي نويل روبينسون فى مصر

فيتوريا بعثر الأوراق وغير القوانين| من كابتن منتخب مصر في غياب صلاح؟

لطلاب الثانوية العامة 2023.. استشاري يقدم نصائح ذهبية للتعامل مع ورقة الامتحان

فيديو

حقيقة انتشار سمك القرش بالبحر المتوسط| هل هناك خطر على رواد الشواطئ؟

سجل 1900 جنيه لأول مرة .. تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

شاهد.. لحظات رومانسية بين ماريتا الحلانى وزوجها في شهر العسل

11 دولة تخالف موعد وقفة عرفة والاحتفال بـ عيد الأضحى.. ما السبب؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أفريقيا لأ !!

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر بعيون مغربية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الثورة الصناعية الخامسة وذوي الإعاقة.. نحو مزيد من اللامرئية

اﻟﻤﺰﻳﺪ