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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

التعاون الدولي: جذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة في مختلف مجالات التنمية

صدى البلد

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي إن العلاقات المُشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية تؤثر بشكل كبير على جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية لاسيما التمويل الأخضر والقطاعات ذات الأولوية للدولة، موجهة الشكر لمسئولي مؤسسة التمويل الدولية في مصر على ما يبذلوه من جهود بالتعاون مع الحكومة والجهات والوطنية لدعم دور ومشاركة وفاعلية القطاع الخاص.
 

واضافت المشاط خلال الموتمر الصحفي بمجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و مختر ديوب رئيس مؤسسة التمويل أن الاتفاقية الموقعة اليوم مع المؤسسة بخصوص برنامج الطروحات الحكومية تعكس أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات التمويل الدولية والتعاون الإنمائي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الحلول المبتكرة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠".

ولفتت إلى أن الاتفاقية تعكس إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص لتعزيز التعافي الشامل والمستدام، وأهميته في تسريع عملية تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يعظم الأثر من الجهود المشتركة.

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