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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تأسيس شركة بين وزارة النقل وتحالف دولي - مصري لتقديم الخدمات الاستشارية

توقيع العقد
توقيع العقد

شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بشأن تأسيس شركة - مكتب استشاري بين وزارة النقل وتحالف شركة “إيجيس” الفرنسية وشركة الاستشارية الدولية (سيسترا) وشركة شاكر الهندسية لتقديم الخدمات الاستشارية في مجالات مشروعات النقل. 

وقام بتوقيع المذكرة كل من المهندسة منى قطب، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وعن شركة “سيسترا” شركة فرنسية المهندس فيصل شعبان، نائب أول رئيس شركة سيسترا الفرنسية المدير التنفيذي لمصر وشمال أفريقيا، وممثل شركة “إيجيس” الهندسية مصر المهندس محمد بن مسعود، الرئيس التنفيذي لـ"إيجيس مصر"، والمدير التنفيذي للمجموعة الاستشارية شاكر الدكتور إسماعيل شاكر.

وصرح وزير النقل بأن هذه الشركة المملوكة للدولة/ القطاع الخاص تهدف إلى الوصول إلى الخبرة العالمية، والتي تمكن من نقل الخبرات وتدريب المهندسين والفنيين بقطاع النقل وتوطين الخبرات الفنية والهندسية في مصر، وذلك بتقليل الاعتماد تدريجياً على الخبرات والكوادر الأجنبية وتنفيذ المشروعات والخدمات الهندسية بتكاليف اقتصادية مُثلى، وكذلك تنفيذ المشروعات العاجلة بسرعة وكفاءة وتلبية احتياجات القطاع الهندسي داخل مصر بقدرة ومهارات فنية وتجارية متميزة، بالإضافة إلى التوسع المستقبلي دوليًا عبر أفريقيا والدول العربية الأخرى.

وأضاف أن المشاركة مع هذا التحالف ستساهم في توسعة مجال العمل في مصر كمركز للشرق الأوسط وأفريقيا وزيادة المنافسة الدولية وتوزيع المساهمة في رأس المال الأولي على الأطراف يخفف العبء المالي الواقع على الشركات منفردة، بالإضافة إلى اعتماد  كل الأطراف على مجموعة من الموارد المشتركة، وبالتالي خفض التكاليف الإجمالية عن طريق استغلال الموارد الاستغلال الأمثل وزيادة الكفاءة التشغيلية، وكذلك الاستفادة من تمتع كل طرف بخبرة ومعرفة متخصصة، بما سيساعد إنشاء الشركة على نقل وتبادل الخبرات المختلفة في هذه المجالات على استثمار أكبر حجماً للشركات بموارد أقل.

وأشار الوزير إلى أن الشركة  ستقدم خدماتها الاستشارية في مجالات مشروعات النقل مثل "دراسات جدوى بجميع أنواعها - خدمات استشارية في مجال التصميم - إشراف على تنفيذ المشروعات - المساعدات الفنية - المساعدة/ الخبرة المالية والقانونية - المساهمة في إعداد المستندات المطلوبة لتيسير تمويل المشروعات). 

وأوضح أن المتدربين المستهدفين للعمل في هذه الشركة هم مهندسو الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، بالإضافة إلى مهندسي الدراسات/التخطيط بالهيئة القومية للأنفاق ومهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومهندسي الهيئات التابعة (الموانئ/الطرق/...) المعنيين بالدراسات والتخطيط.

وذكر وزير النقل أنه بعد توقيع هذه المذكرة اليوم سيتم الانطلاق للبدء  في خطوات إنشاء شركة وترخيصها وتوقيع العقود النهائية، بالإضافة إلى تحديد المرحلة/ الدفعة الأولى من المشروعات المطلوب إسنادها إلى الشركة وتقديم العروض الفنية، والتنظيمية، والشروط والأحكام، والعروض المالية لمشروعات المرحلة الأولى، ليعقبها بدء تقديم الخدمات الاستشارية لمشروعات المرحلة الأولى.

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