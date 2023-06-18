وزيرا البترول والمالية يعرضان في لندن فرص الاستثمار بمصر

شهدت بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال الثامنة إلى لندن مشاركة وزيري البترول والمالية ووفد من وزارة الأعمال والتجارة وحوالي 40 من قادة الأعمال، من بينهم ممثلين لشركات بيكر تيلي هلال، وسنتامين، ودنتونز، وهايروك، وليكيلا وبتروفاك.

وزيرا البترول والمالية يناقشان فرص الاستثمار في مصر مع بريطانيا

ودعماً للشراكة الخضراء بين المملكة المتحدة ومصر، قام وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ووزير المالية الدكتور محمد معيط بالاشتراك في البعثة في لندن لبحث سبل دعم برنامج مصر الإصلاحي، وجلب المزيد من الاستثمارات البريطانية في الطاقة الخضراء والتعدين والتمويل وإزالة الكربون.

وزيرا البترول والمالية يناقشان فرص الاستثمار في مصر مع بريطانيا

بدأت اجتماعات البعثة على الطاولة المستديرة - بشأن موضوع تحويل الطاقة - بكلمات ترحيبية من المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال ، وشريف كامل، سفير مصر لدى المملكة المتحدة، وجاريث بايلي، السفير البريطاني في مصر.



ألقى وزير البترول كلمة رئيسية تناول فيها نظرة عامة عن السوق المصري، وهى إحدى أكبر أسواق الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية في أفريقيا وطموحها في بناء اقتصاد نظيف ومستدام ومرن. وتحدث عن الفرص الممكنة للتوفيق بين قدرات وخبرات المملكة المتحدة في إزالة الكربون من قطاع الطاقة وخطط ومتطلبات القطاع المصري، والفرص المتاحة للشركات البريطانية للمشاركة في هذه العملية.

ولتلك الغاية عقد أيضًا اجتماعًا مثمرًا مع وزير الدولة في وزارة الأعمال والتجارة نايجل هادلستون، حيث ناقشا العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين بما في ذلك كيفية التغلب على العواقب الرئيسية للوصول إلى الأسواق.

وبالإضافة إلى ذلك، شارك الوزير في مناقشات حول موضوع التعدين استضافتها شركة سنتامين، وهى شركة لتعدين الذهب، لاستكشاف سبل تطوير ودفع قطاع التعدين في مصر.

وزير المالية محمد معيط

كما شهدت البعثة لقاء وزير المالية، مع العديد من المؤسسات المصرفية والمالية والمستثمرين، بما في ذلك دار سك العملة الملكية، لمناقشة التعاون المحتمل في مشروع سك العملة الجديد المصري في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي المشارك في البعثة: "تتمتع المملكة المتحدة ومصر بشراكة خضراء قوية ومستدامة. لقد شهدنا توقيع العديد من الاتفاقيات في مؤتمر المناخ كوب27 ونأمل أن تساعد هذه البعثة في إيجاد فرص إضافية قبل مؤتمر المناخ كوب 28 لزيادة تعزيز علاقاتنا التجارية ودفع النمو الاقتصادي النظيف المتبادل. وتعرب المملكة المتحدة عن استعدادها لدعم خطط الإصلاح في مصر ورحلتها للتحول الأخضر. "

وزيرا البترول والمالية يناقشان فرص الاستثمار في مصر مع بريطانيا

كما قال أعضاء البعثة، والتي عقدت مباحثاتها في الفترة من 13 إلى 16 يونيو، إنها نجحت في تحقيق هدفها المتمثل في تعزيز العلاقات التجارية بين مصر والمملكة المتحدة وعرض الحوافز الاقتصادية التي تعزز النمو النظيف في مصر.