4 مشروبات صيفية تحافظ على برودة جسمك

عصير الفاكهة مهم في الصيف لأنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية وهو مشروب بارد. تعتبر عصائر الفاكهة مصدرًا ممتازًا للسوائل الطبيعية التي تحتاجها أجسامنا لتبقى رطبة في الحرارة الخانقة. إنها مصدر كبير للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الهامة التي تدعم الهضم وأنظمة المناعة لدينا وتعويض العناصر الغذائية

عصائر تحافظ علي برودة جسمك

البطيخ: مشروب مرطب مليء بالإلكتروليتات والألياف الطبيعية ، إنه انتعاش منعش يساعدك على مقاومة حرارة الصيف الحارقة.

عصير البرتقال: معزز المناعة. حمضي ، نابض بالحياة ، ومحمّل بفيتامين سي ، إنه طهو مُجدد يُبقي نظامك قوياً في الحرارة.

عصير الأناناس: حلوى استوائية لذيذة. مليء بالبروميلين ومضادات الأكسدة ، فهو يساعد على الهضم أثناء نقلك إلى ملاذ على شاطئ البحر مع كل رشفة.

عصير المانجو: أشعة الشمس الطبيعية في كوب. غني بفيتامينات A و C اللذيذة ، فهو يروي عطشك ويمنح بشرتك إشراقة صيفية صحية.