مدير الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين: الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف وطواقمنا الطبية

كشف الدكتور محمود السعدي، مدير الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، عن آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، قائلا: إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لا تزال مستمرة في احتلال مخيم جنين.

وأضاف مدير الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الإحتلال الإسرائيلي متواجد بالفعل وبشكل مكثف فى مدينة جنين.

وتابع أن هناك ضغطًا وعبئًا على المرافق الطبية بسبب وصول الإصابات في وقت واحد، لافتا إلى أن الاحتلال استهدف سيارات الإسعاف والهلال الأحمر الفلسطيني وطواقمهما الطبية، ما تسبب في خروج سيارة إسعاف من الخدمة.