قبل عيد الأضحى.. أسعار كرتونة البيض اليوم الأربعاء بالأسواق

شهدت أسعار البيض ارتفاعا ، وذلك على الرغم من انخفاض أسعار الأعلاف بالأسواق فى مصر، وكذلك انخفاض أسعار الأعلاف الأعلاف بنسبة تتراوح من 30 لـ 35% .



أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر 110 جنيها بعدما وصل سعرها إلى 100 جنيها خلال الأسبوع الماضي، وتصل للمستهلك بسعر 115 جنيها.



وسجلت كرتونة البيض البلدي 116 جنيها بعدما كان سعرها بالمزرعة 125 جنيهًا.

أما سعر كرتونة البيض الأبيض فبلغ 110 جنيها، بعدما كان متوسط سعره 100 جنيهًا، لتصل للمستهلك بسعر 113 جنيها.

البيض بوزارة الزراعة

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طرح كميات من بيض المائدة بأسعار مخفضة، عبر 243 منفذا ثابتا و30 منفذا متحركا تجوب القرى بالمحافظات، حيث تم توفير بيض المائدة بجميع منافذ الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وضخ المزيد من السلع، تماشيا مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة الغلاء



الإفراج عن الأعلاف

من جانبه أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 9/6/2023 حتى 15/6/2023 تم الإفراج عن 160 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 82 مليون دولار.

وأضاف أن الإفراج شمل 118 ألف طن من الذرة بحوالي 42 مليون دولار وحوالي 42 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 31 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 9 ملايين دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 15 يونيو 2023) 5.8 مليون طن منهم 4.3 مليون طن ذرة، 1.5 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.8 مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.



وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.



الجدير بالذكر أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، لكن المتغيرات العالمية تمثل ضغوطًا، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، كما أن ارتفاع أسعار الحبوب التي تستخدم كأعلاف، هي السبب الأساسي وراء عدم استقرار أسعار البيض بالأسواق، مؤكدًا أن الدولة تبذل كل الجهود لحل كافة المشكلات المتعلقة بصناعة الدواجن.