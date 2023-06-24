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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بيجو 5008 موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

بيجو 5008 موديل 2023
بيجو 5008 موديل 2023

تعتبر السيارة بيجو 5008 موديل 2023 من اشهر السيارات الفرنسية في مصر، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث يتم طرحها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات، وبأسعار رسمية تتراوح بين 1,524,990 جنيه و 1,809,990 جنيه.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" المواصفات الفنية للسيارة بيجو 5008 موديل 2023 واسعارها الرسمية في مصر.

بيجو 5008 موديل 2023 

القدرات الفنية للسيارة بيجو 5008 موديل 2023

 

  • محرك : سعة 1600 سي سي "تيربو"، بقوة 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران.
  • ناقل حركة "أوتوماتيكي" مكون من 6 سرعات.
  • نوع الدفع "أمامي".
  • السرعة القصوى : تصل إلى 206 كيلومتر في الساعة.
بيجو 5008 موديل 2023 
  • زمن التسارع : يمكن للسيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية.
  • يصل استهلاك الوقود إلى 6 لترات عندما تخوض مسافات قدرها 100 كيلومتر.
بيجو 5008 موديل 2023 

اعرف سعرها الان بالسوق المصري " بيجو 5008 موديل 2023"

 

الفئة الاولى أوتوماتيك محرك 1600 سي سي تيربو ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,524,990 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك محرك 1600 سي سي تيربو ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,634,990 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك محرك 1600 سي سي تيربو GT بقيمة قدرها 1,799,990 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك محرك 1600 سي سي تيربو GT RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,809,990 جنيه.

بيجو 5008 موديل 2023 
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