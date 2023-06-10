أسعار بيجو 508 الجديدة بالسوق المصرية | صور

تعتبر السيارة بيجو 508 موديل 2023 أحدث إصدارات الصانع الفرنسي المخضرم في فئة السيدان، وشهدت مؤخراً عدة تحديثات جديد لأسعارها الرسمية بالسوق المصرية.

بيجو 508 موديل 2023

مواصفات السيارة بيجو 508 موديل 2023

وحصلت السيارة بيجو 508 موديل 2023 بقوة 165 حصانا، ومحرك 1600 سي سي تيربو 4 سلندر، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك "دفع امامي"، بينما تستغرق السيارة مدة زمنية قدرها 8.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون 0.

بيجو 508 موديل 2023

كما تتوفر السيارة بيجو 508 موديل 2023 بمحرك أقوى في الفئات الأعلى ينتج قوة تصل الى 215 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، بنظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 300 نيوتن/متر، وتبلغ السرعة القصوى نحو 220 كيلومترا في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية بلغت 7.5 ثانية فقط.

بيجو 508 موديل 2023

أسعار السيارة بيجو 508 موديل 2023

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE PACK بقيمة قدرها 1,259,990 جنيها

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الثانية ALLURE PACK بقيمة قدرها 1,494,990 جنيها

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الثالثة GT LINE بقيمة قدرها 1,604,990 جنيها

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الرابعة GT LINE RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,614,990 جنيها

أسعار فئات GT MAX

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الأولى GT MAX بقيمة قدرها 1,614,990 جنيها

بيجو 508 موديل 2023 الفئة الثانية GT MAX RED INTERIOR بقيمة قدرها 1,774,990 جنيها