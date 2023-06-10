لو بتحب الألماني.. فولكس فاجن جولف بـ 170 ألف جنيه.. تفاصيل

بدأت العلامة التجارية الألمانية العملاقة فولكس فاجن إنتاج سيارة جولف كسيارة هاتشباك رياضية صغيرة منذ عام 1974 ويتم تسويقها في جميع أنحاء العالم من خلال سبعة طرازات متنوعة، وسيارة جولف 3 هي الأكثر مبيعاً لشركة فولكس فاجن جولف حيث تم بيع منها أكثر من 25 مليون سيارة.

فولكس فاجن جولف موديل 1996

أرتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

فولكس فاجن جولف موديل 1996

مواصفات فولكس فاجن جولف موديل 1996

اعتمدت السيارة فولكس فاجن جولف موديل 1996 على محرك بسعة 1600 سي سي ينتج قوة تصل الى 102 حصانا، مدعم بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات.

فولكس فاجن جولف موديل 1996

يبلغ استهلاك السيارة فولكس فاجن جولف موديل 1996 نحو8.2 لتر لكل 100 كيلومتر تقريباً، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

فولكس فاجن جولف موديل 1996

أسعار السيارة فولكس فاجن جولف موديل 1996 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة فولكس فاجن جولف موديل 1996 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.