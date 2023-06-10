بأسعار تتخطى المليون جنيه.. 5 سيارات رياضية فاخرة في مصر

تضم السوق المصرية العديد من إصدارات الكروس أوفر الرياضية التي تتمتع بالعديد من المواصفات الأنيقة، مثل تجهيزات السلامة والآمان بالإضافة للقدرات الفنية الكبيرة.

BMW X2 موديل 2023

BMW X2 موديل 2023

تضم السيارة BMW X2 موديل 2023 محرك تيربو سعة 1500 سي سي، يتكون من 3 أسطوانات، بقوة اجمالية بلغت 140 حصانا، وتنتج السيارة عزم دوران يقدر بـ 220 نيوتن/متر، بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، بعمل بتقنية الدفع الأمامي للعجلات، بالإضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 205 كيلومترات/ساعة.

يبلغ سعر السيارة BMW X2 موديل 2023 نحو 1,725,000 جنيه

بيجو 5008 موديل 2023

بيجو 5008 موديل 2023

تعتمد السيارة بيجو 5008 موديل 2023 على ناقل حركة مكون من 6 سرعات أوتوماتيكية "دفع أمامي"، تستمد قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، و ينتج محرك السيارة قوة اجمالية قدرها 165 حصانا، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 206 كم/ساعة.

الفئة الأولى بسعر 1,524,990 جنيهًا

الفئة الثانية بسعر 1,634,990 جنيهًا

الفئة الثالثة بسعر 1,799,990 جنيهًا

الفئة الرابعة بسعر 1,809,990 جنيهًا

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

تستمد فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 قوتها من محرك تيربو سعة 1400 سي سي، 4 سلندر، يمكنه ضخ قوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الحركة مكون من 6 نقلات DSG، بينما يقدر متوسط استهلاكها من الوقود بنسبة قدرها 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

سيبغ سعر السيارة فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 نحو 1,750,000 جنيه

سيات اتيكا موديل 2023

سيات اتيكا موديل 2023

تأتي السيارة سيات اتيكا موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي تيربو، يستطيع ان ينتج 250 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، بالإضافة إلى قوة إجمالية بلغت 150 حصانا، بينما تعتمد على ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء يتكون من 8 نقلات مع تقنية الجر الأمامي للعجلات.

فئة EXPERIENCE بسعر 1,450,000 جنيه

فئة STYLE PLUS بسعر 1,675,000 جنيه

سكودا كودياك موديل 2023

سكودا كودياك موديل 2023

تعتمد السيارة سكودا كودياك ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، مع محرك 1400 سي سي تيربو، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وتصل السرعة القصوى للسيارة لـ 199 كم/ساعة، وإمكانية تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.9 ثانية.

الفئة الأولى بسعر 1,925,000 جنيه

الفئة الثانية بسعر 2,000,000 جنيه

الفئة الثالثة بسعر 2,050,000 جنيه

الفئة الرابعة بسعر 2,150,000 جنيه