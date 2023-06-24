أخبار الفن.. لقطات من حفل ويجز بالتجمع الخامس.. بيت الروبي يتجاوز الـ 4 ملايين جنيه أمس

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

لت بوسي ضيقة على برنامج حبر سري، والذى تقوم بتقدمه أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس الفضائية.

وعلقت بوسي خلال الحلقة على الأزمات التى تعرضت لها الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلة: لم أكن على تواصل معها في أزماتها الأخيرة، لأن مش أي حد بيعرف يوصلها ، واضايقت من حصلها ليها لاني بحبها .

ظهر الفنان وائل الفشني ، كضيف شرف ضمن رابع حلقات الموسم الثالث من مسلسل ليه لا ، والذى تقوم ببطولته نيللي كريم .

وظهر وائل الفشني بشخصيته خلال الحلقة ، حيث أدي احدي الابتهالات داخل أحداث الحلقة الرابعة .

والده يحضر لأول مرة.. لقطات من حفل ويجز بالتجمع الخامس

أحيا الفنان ويجز حفل غنائي ضخم بمنطقة التجمع الخامس، بعد غياب ما يقرب 6 شهورعن تقديم حفلات فى مصر .

وقام ويجز بالغناء عن طريق فلاشة وبدون فرقة موسيقية، كما حضر الحفل والد ويجز، والذى أكد أنها المرة الاولي الذى يقوم بحضور حفل له.

حرص عدد كبير من أهل الفن على حضور حفل زفاف ابنة الإعلامي خالد صلاح ، والذي اقيم خلال الساعات الماضية فى أحدي الفنادق الكبري .

ومن بين الحاضرين الفنان محمد رمضان والفنان مصطفي شعبان والفنانة نادية الجندي واللبنانية نيكول سابا ، والفنان تامر عبد المنعم .

حلت الفنانة مي فاروق، ضيفة على موقع “صدى البلد”، حيث تم تكريمها عن أغنيتها الجديدة “افتكرلك اية”، والتى طرحتها بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفي الفترة الماضية.

وقالت مي فاروق فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد: لا أري أن غنائي لأم كلثوم أو فناني هذا العصر ظلمني، ولو كان رصيدي الفني مئات الأغاني سأظل أقدم أغاني أم كلثوم وفناني هذا الجيل .

تمكن فيلم بيت الروبي من الحفاظ لليوم الثالث على التوالي على تصدر شباك التذاكر المصرية أمس الجمعة بالسينمات المصرية .

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلي 4,100,713 ملايينجنيه، ليحصل علي المركز الاول بين الاعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات .