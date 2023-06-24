عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. لقطات من حفل ويجز بالتجمع الخامس.. بيت الروبي يتجاوز الـ 4 ملايين جنيه أمس

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية،نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

مش أي حد بيوصلها.. بوسي لـ شيرين عبد الوهاب: فوقي لنفسك

لت بوسي ضيقة على برنامج حبر سري، والذى تقوم بتقدمه أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس الفضائية. 

وعلقت بوسي خلال الحلقة على الأزمات التى تعرضت لها الفنانة شيرين عبد الوهاب قائلة: لم أكن على تواصل معها في أزماتها الأخيرة، لأن مش أي حد بيعرف يوصلها ، واضايقت من حصلها ليها لاني بحبها . 

وائل الفشني ضيف رابع حلقات الموسم الرابع من " ليه لا "

ظهر الفنان وائل الفشني ، كضيف شرف ضمن رابع حلقات الموسم الثالث من مسلسل ليه لا ، والذى تقوم ببطولته نيللي كريم .

وظهر وائل الفشني بشخصيته خلال الحلقة ، حيث أدي احدي الابتهالات داخل أحداث الحلقة الرابعة .

والده يحضر لأول مرة.. لقطات من حفل ويجز بالتجمع الخامس
أحيا الفنان ويجز حفل غنائي ضخم بمنطقة التجمع الخامس، بعد غياب ما يقرب 6 شهورعن تقديم حفلات فى مصر .

وقام ويجز بالغناء عن طريق فلاشة وبدون فرقة موسيقية، كما حضر الحفل والد ويجز، والذى أكد أنها المرة الاولي الذى يقوم بحضور حفل له.

محمد رمضان ومصطفي شعبان يشاركون فى حفل زفاف ابنة خالد صلاح |صور

حرص عدد كبير من أهل الفن على حضور حفل زفاف ابنة الإعلامي خالد صلاح ، والذي اقيم خلال الساعات الماضية فى أحدي الفنادق الكبري .

ومن بين الحاضرين الفنان محمد رمضان والفنان مصطفي شعبان والفنانة نادية الجندي واللبنانية نيكول سابا ، والفنان تامر عبد المنعم .

مي فاروق: لا أقلد أم كلثوم.. وأقدم أغانيها بشخصيتي

حلت الفنانة مي فاروق، ضيفة على موقع “صدى البلد”، حيث تم تكريمها عن أغنيتها الجديدة “افتكرلك اية”، والتى طرحتها بالتعاون مع الملحن عمرو مصطفي الفترة الماضية.

وقالت مي فاروق فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد: لا أري أن غنائي لأم كلثوم أو فناني هذا العصر ظلمني، ولو كان رصيدي الفني مئات الأغاني سأظل أقدم أغاني أم كلثوم وفناني هذا الجيل . 

يحافظ على الصدارة.. بيت الروبي يتجاوز الـ 4 ملايين جنيه أمس

تمكن فيلم بيت الروبي من الحفاظ لليوم الثالث على التوالي على تصدر  شباك التذاكر  المصرية أمس الجمعة بالسينمات المصرية .

حقق الفيلم إيرادات وصلت إلي 4,100,713 ملايينجنيه، ليحصل علي المركز الاول بين الاعمال التي يتم عرضها حاليا في السينمات .

الفن الفنان وائل الفشني الفنان مصطفى شعبان الفنان تامر عبد المنعم الفنان محمد رمضان الفنان ويجز الفنانة شيرين عبد الوهاب الفنانة مى فاروق الفنانة نادية الجندي اللبنانية نيكول سابا خالد صلاح شيرين عبد الوهاب محمد رمضان مسلسل ليه لا نيللي كريم نيكول سابا وائل الفشني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفية في حادثة التجمع ؟

رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد بيان البنك المركزي

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

موعد صرف معاشات يوليو.. الآن في ماكينات ATM ومن البنوك غدا الأحد

ترشيحاتنا

انقلاب فاجنر على القيادة الروسية: كل المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرتنا

مسؤول إسرائيلي: سياسة بعض الوزراء ستؤدي لعزلة سياسية غير مسبوقة

هل يشترط لمن عليه دم في الحج النحر في مكة أم يجوز في بلده؟

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 | الطلاب يؤدون الكيمياء والجغرافيا غدا

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟.. الإفتاء توضح 6 حقائق

مفاجأة غير متوقعة.. هبوط أسعار الدواجن الآن قبل عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

لم شمل أسرة بريطانية بحيوان أليف عمره 50 عامًا.. اعرف القصة كاملة

تراث لامادي.. خبير آثار يطالب بتسجيل الاحتفالات الشعبية للحجيج باليونسكو

مكملات غذائية تخفف أعراض الإقلاع عن التدخين.. إليك الأنواع المفيدة

فيديو

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ