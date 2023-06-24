مياه الشرب بالشرقية تطلق حملات لتوعية المواطنين وأصحاب المحال بأهمية ترشيد الاستهلاك

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث وتعريفهم بالمسؤولية المجتمعية تجاه ترشيد إستهلاك المياه من خلال نشر ثقافة الحد من الإسراف وذلك في ظل إرتفاع النمو السكاني وثبات حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل وكذلك السعي إلى القضاء على ظاهرة إلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام فريق التوعية بالشركة بإطلاق حملات توعوية ميدانية لتوعية المواطنين وأصحاب محال الجزارة بمدينة أبو كبير بخطورة إهدار المياه المستخدمة في تنظيف المنازل وغسيل السجاد وتنظيف الذبائح والأضاحي وكذلك خطورة إلقاء مخلفات الذبح بشبكات الصرف الصحي والذي يؤدي إلى انسدادها وحدوث أعطال بها مما يضطر الشركة إلى قطع المياه عن المنازل للتعامل مع إصلاح تلك الأعطال وإفساد فرحة المواطنين بالعيد ، لافتاً إلى أن الحملات التوعوية تضمنت توزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحفاظ على المياه واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع لافتاً إلى أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة لإيصال كوب ماء نظيف لكل منزل، مناشداً المواطنين بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبح بتجميعها في اكياس سميكة وإلقاؤها بالأماكن المخصصة لذلك حفاظاً على البيئة والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي بنطاق المحافظة.