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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي يلتقي رؤساء لجان الشباب وأعضاء مجالس الإدارات تحت السن في الأندية المصرية

صدى البلد

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الاحد، بمقر مركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة، رؤساء لجان الشباب وأعضاء مجالس الإدارات تحت السن في الأندية المصرية، لمناقشة سبل تعزيز التنسيق بين الوزارة واللجان في الأندية وتوسيع قاعدة المشروعات والمبادرات والمقترحات المنفذة خلال الفترة المقبلة، ومناقشة الخطط المستقبلية لجان الشباب في الأندية.
من جانبه قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الدولة المصرية وعلي رأسها القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالشباب وتعمل على استثمار الطاقات الإبداعية من اجل البناء والتطوير المستمر.

أضاف صبحي ان لجان الشباب في الأندية تهدف الي تعريف الشباب بالخدمات التي تقدمها الوزارة بصورة أكبر في المرحلة القادمة مع تكثيف المشاركات في مختلف الأنشطة والمشروعات، وخاصة التي تنفذها الوزارة، مؤكداً أن التشبيك مع جميع الكيانات واللجان الشبابية بهدف خلق التواصل الفعال والدائم والمستمر بين الشباب والوزارة، وتقديم كافة الخدمات التي تساعدهم على تنفيذ المقترحات والرؤى والمشروعات، والاطروحات الخاصة بهم وتقديم المواهب والفنون المختلفة.

وأسفر اللقاء عن تدشين فرق الكشافة وشعب برلمان الشباب بالأندية، التوسع في تدريبات تصدوا معنا ومشواري وطور وغير داخل الأندية، التوسع في مبادرة "ساند" لتشجيع شباب الأندية على مواجهة التغيرات المجتمعية، إطلاق صيف شبابنا بالأندية.

حضر الاجتماع اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، مصطفي مجدي معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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