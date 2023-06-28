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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم بالدقهلية

أرشيفية
أرشيفية

لقى شاب مصرعه وأصيب اثنان آخران إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم  بين موتوسيكلين بقرية النزل التابعة لمركز منية النصر، مما أدى لإصابة كل من أحمد محمد أحمد البدوي، 19 عاما، وخالد محمود أحمد البدوي، 17 عاما، وأحمد محمد عبد الباقي محمد عبد الهادي، 21 عاما، وجميعهم  مقيمون بالنزل. 

تم نقلهم لمستشفى منية النصر، وتحويل الأول للمستشفى الدولي، وعمل الإسعافات للمصاب الثاني، فيما تم حجز المصابين بالمستشفى تحت الملاحظة.

فيما لفظ الثالث أنفاسه الأخيرة، وتم التحفظ عليه بالمشرحة بالمستشفى الدولي تحت تصرف النيابة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.

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