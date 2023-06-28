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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليست نزهة.. أوكرانيا تحطم القصص الخيالية حول الهجوم المضاد

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

قال أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم الأربعاء، إنه من المستحيل شن هجوم مضاد سريع، مشيرا إلي أن هذا يحدث فقط في القصص الخيالية.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال دانيلوف: "أود حقا أن يكون كل شيء أسرع، لكن هذا يحدث فقط في القصص الخيالية، إنه عمل شاق كل يوم... هذه جبهة وليست نزهة عليك أن تكون صبور".

وفي وقت سابق من اليوم، قال المستشار الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، إن هجوم الجيش الأوكراني المضاد يسير بجد ويتطلب الكثير من الصبر.

وحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، قال بودولياك، "هذه المرحلة صعبة وتتطلب نهجا أكثر صبرا، بما في ذلك من المراقبين".

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وكان وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، قال إن الاحتياطات الأوكرانية الرئيسية في هجوم كييف المضاد ضد القوات الروسية لم يتم نشرها بعد، حيث لم يتم نشر الجزء الأكبر من الاحتياطيات التي دربها الغرب.

وقال ريزنيكوف في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن الاستيلاء على عدة قرى صغيرة على بعد مسافة من الخطوط الدفاعية الروسية الرئيسية لم يكن الحدث الرئيسي للعملية الأوكرانية، لكنه مجرد “معاينة”.

وأوضح أنه “عند دخول الاحتياطات الأوكرانية الرئيسية لميدان القتال.. سيرى الجميع كل شيء”.

هجوم مضاد أوكرانيا

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