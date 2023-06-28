ماكرون: من الضروري تحديد خطوات انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إنه من الضروري تحديد خطوات انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وأضاف ماكرون، أن “الدعم العسكري لأوكرانيا يجب أن يستمر على المدى الطويل”.

واستضاف الرئيس الفرنسي، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، لإجراء محادثات في باريس، اليوم الأربعاء، قبل قمة قادة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في يوليو.

وقبل المحادثات، ألقى ماكرون وستولتنبرج إعلانًا مشتركًا أمام قصر الإليزيه، تعهد فيه ماكرون بزيادة الإنفاق الدفاعي الفرنسي بأكثر من 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

بدوره، أعرب ستولتنبرج عن رغبته في أن تعتبر الدول الأعضاء في الناتو ذلك بمثابة الحد الأدنى بدلاً من الحد الأقصى في السنوات القادمة وسط حرب أوكرانيا.