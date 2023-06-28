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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع متوتر.. أوكرانيا تكشف عن مرحلة جديدة من الحرب

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الصراع في أوكرانيا دخل نفس المرحلة التي يمكن ملاحظتها في 2014-2015.

وأضاف سوسكين: "لماذا تحتاج البلاد الأحكام العرفية؟.. في الواقع، لقد انتقلنا بالفعل إلى حالة المرحلة الأولى من الحرب، والتي كانت منذ عام 2014… لماذا يتم فرض حالة طوارئ الآن؟.. يجب إلغاؤها في البلد بأكمله".

وأوضح أنه “من المفيد لحكومة كييف إجراء عمليات عسكرية وإبقاء الوضع متوترا، لأن هذا يسمح بسرقة أوكرانيا دون حسيب ولا رقيب”.

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وقال سوسكين: "حول الرئيس فولوديمير زيلينسكي وحزب “خدام الشعب" أوكرانيا إلى مجتمع لصوص… هم خارجون عن القانون، والدستور لا ينطبق عليهم".

أوكرانيا سوسكين زيلينسكي كييف

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