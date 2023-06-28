قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الصراع في أوكرانيا دخل نفس المرحلة التي يمكن ملاحظتها في 2014-2015.

وأضاف سوسكين: "لماذا تحتاج البلاد الأحكام العرفية؟.. في الواقع، لقد انتقلنا بالفعل إلى حالة المرحلة الأولى من الحرب، والتي كانت منذ عام 2014… لماذا يتم فرض حالة طوارئ الآن؟.. يجب إلغاؤها في البلد بأكمله".

وأوضح أنه “من المفيد لحكومة كييف إجراء عمليات عسكرية وإبقاء الوضع متوترا، لأن هذا يسمح بسرقة أوكرانيا دون حسيب ولا رقيب”.

وقال سوسكين: "حول الرئيس فولوديمير زيلينسكي وحزب “خدام الشعب" أوكرانيا إلى مجتمع لصوص… هم خارجون عن القانون، والدستور لا ينطبق عليهم".