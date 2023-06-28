أوكرانيا تكشف عن تدمير أسطورة الجيش الروسي

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندري يرماك، اليوم الأربعاء، إن تمرد فاجنر الفاشل دمر أسطورة الجيش الروسي الذي لا يقهر.

وقال يرماك، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن “الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة دمرت أسطورة أسطورة الجيش الروسي الذي لا يقهر... ودمرت أخيرًا الأسطورة، القائلة إن كل شيء في روسيا تحت السيطرة”.

وأضاف: “كان التمرد مجرد دليل واحد آخر على أن محاولة بوتين لإحياء الاتحاد السوفياتي قد باءت بالفشل في النهاية… أعتقد أنها إشارة قوية للغاية على أن الحرب في أوكرانيا هي غزو مروع وبربري وغير قانوني”.

وقال يرماك: “كل ما حدث في روسيا هذه الأيام الأخيرة هو نتيجة هذه الحرب”، مضيفًا “أعتقد أنه بعد ذلك، أصبح المزيد من الناس في العالم واثقين من انتصار أوكرانيا”.