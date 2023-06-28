عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تكشف عن تدمير أسطورة الجيش الروسي

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندري يرماك، اليوم الأربعاء، إن تمرد فاجنر الفاشل دمر أسطورة الجيش الروسي الذي لا يقهر.

وقال يرماك، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، إن “الأحداث التي وقعت في الأيام الأخيرة دمرت أسطورة أسطورة الجيش الروسي الذي لا يقهر... ودمرت أخيرًا الأسطورة، القائلة إن كل شيء في روسيا تحت السيطرة”.

وأضاف: “كان التمرد مجرد دليل واحد آخر على أن محاولة بوتين لإحياء الاتحاد السوفياتي قد باءت بالفشل في النهاية… أعتقد أنها إشارة قوية للغاية على أن الحرب في أوكرانيا هي غزو مروع وبربري وغير قانوني”.

رئيسة وزراء إستونيا تعد بـ مفاجأة بشأن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو

مرتزقة | إعلان صادم من روسيا بشأن إرسال دول قواتها إلى أوكرانيا

وقال يرماك: “كل ما حدث في روسيا هذه الأيام الأخيرة هو نتيجة هذه الحرب”، مضيفًا “أعتقد أنه بعد ذلك، أصبح المزيد من الناس في العالم واثقين من انتصار أوكرانيا”.

الجيش الروسى روسيا أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أين تذهب حصى رمي الجمرات بعد رميها وكم عددها؟ معلومة لا يعرفها كثير

إعلان عاجل من رئيس وزراء السويد بشأن حرق القرآن أول أيام العيد

أوهمني بشقة والزواج| الطالبة الضحية: عامل السوبر ماركت أقام معي علاقة مرتين

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير سعود بن عبدالله

في عيد الأضحى.. السويد توافق على إحراق المصحف خارج مسجد بستوكهولم

17 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس أول أيام عيد الأضحى 2023

10 وفيات .. تطوّر في انهيار عقار الإسكندرية

الموسم المقبل | مفاجأة في عقد أوسوريو مع الزمالك

موضوعات متعلقة

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن الأمل الأخير لـ زيلينسكي في الحرب

تركيا.. زلزال قوي يضرب مركز كارثة القرن

رئيس وزراء بريطانيا يهنئ المسلمين حول العالم بعيد الأضحى المبارك

رئيسة وزراء إستونيا تعد بـ مفاجأة بشأن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو

مرتزقة | إعلان صادم من روسيا بشأن إرسال دول قواتها إلى أوكرانيا

عمل خسيس | تركيا تدين حرق المصحف في السويد أول أيام عيد الأضحى

بسبب أزمة خطيرة.. روسيا تحذر أوكرانيا والغرب من تأخير التسوية السلمية للصراع

بيان عاجل من الكرملين بشأن تورط جنرال روسي كبير في تمرد فاجنر

ترشيحاتنا

تناول الكبدة فى العيد يحميك من هذه الأمراض .. خبير يكشف التفاصيل

ارتفاع شديد لـ الدولار الأمريكي بعد إعلان الفيدرالي

شروط نحر الأضحية وما يجزئ منها.. فيديو

الأهلي يتفق على انتقال لاعبه إلى الدوري القطري

مهاجم بلوزداد على رادار الزمالك

غير مطمئن.. بيان عاجل من روسيا بشأن اندلاع حرب نووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيها دود.. مخاطر غير متوقعة لتناول الكبدة النية

سعد نبيهة ومدرسة المشاغبين.. ثوابت العيد أخذت الكثير من عمر جيل التسعينات

عشان تاكل براحتك.. طرق طبيعية تمنع آلام القولون

بين السما والأرض.. فيديو مروع لقفز خروف من الطابق الخامس| شاهد

فيديو

مطربة راب شهيرة تضرب حبيبها بالهاتف المحمول في وجهه

أحمد فهمى: مستر إكس مرهق.. وانتظرونى في سفاح الجيزة

هنا الزاهد: أشعر بالأمان مع أحمد فهمى.. تفاصيل بالفيديو

حرق المصحف في السويد.. محاولة جديدة لاستفزاز المسلمين بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ