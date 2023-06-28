مرتزقة | إعلان صادم من روسيا بشأن إرسال دول قواتها إلى أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن هناك شكوكا في أن عددا من الدول ترسل أفرادها العسكريين النظاميين إلى أوكرانيا تحت ستار المرتزقة.

وقال لافروف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية: "هناك العديد من الأمثلة الأخرى لحرب الغرب ضد روسيا.. بما في ذلك الأمثلة التي تتعلق بوضع الأجانب على الأراضي الأوكرانية. البعض يسميهم المرتزقة. هناك شك في أن عددا من الدول ترسل أفرادها العسكريين النظاميين إلى هناك تحت ستار المرتزقة".

وأضاف وزير الخارجية الروسي، أن “هناك عددا كبيرا من المتخصصين الأجانب في أوكرانيا”.

ومنذ قليل، قال لافروف، إنه كلما طال أمد أوكرانيا والغرب في تأخير التسوية السلمية، زادت صعوبة التفاوض.

وأضاف:” أولئك الذين يرفضون التفاوض، وهذا هو الغرب كله وأوكرانيا، يجب أن يفهموا أنه كلما طال تأخير التسوية السلمية، كلما كان التفاوض أكثر صعوبة".

وقال لافروف، إن هناك سببا للاعتقاد بأن الولايات المتحدة أمرت أوكرانيا بعدم استخدام تمرد فاجنر لتنفيذ عمليات تخريب واستفزازات في روسيا.

وأضاف أن "هناك أسباب للاعتقاد بأن المعلومات التي بمجرد أن بدأ كل شيء، أصدرت وزارة الخارجية تعليمات عاجلة لجميع البعثات الأجنبية بعدم التعليق على الوضع بأي شكل من الأشكال حتى يتمكن شخص ما من ربطه بأفعال الولايات المتحدة”.

وأوضح وزير الخارجية الروسي: “وفقا لبياناتنا التي أميل إلى تصديقها، تم إرسال التعليمات إلى كييف في نفس الوقت حتى لا يستخدم الأوكرانيون هذا الوضع لتنظيم التخريب على الأراضي الروسية والاستفزازات الأخرى في المستقبل القريب”.