بسبب أزمة خطيرة.. روسيا تحذر أوكرانيا والغرب من تأخير التسوية السلمية للصراع

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إنه كلما طال أمد أوكرانيا والغرب في تأخير التسوية السلمية، زادت صعوبة التفاوض.

وقال لافروف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية:” أولئك الذين يرفضون التفاوض، وهذا هو الغرب كله وأوكرانيا، يجب أن يفهموا أنه كلما طال تأخير التسوية السلمية، كلما كان التفاوض أكثر صعوبة".

ومنذ قليل، قال لافروف، إن هناك سببا للاعتقاد بأن الولايات المتحدة أمرت أوكرانيا بعدم استخدام تمرد فاجنر لتنفيذ عمليات تخريب واستفزازات في روسيا.

وأضاف أن "هناك أسباب للاعتقاد بأن المعلومات التي بمجرد أن بدأ كل شيء، أصدرت وزارة الخارجية تعليمات عاجلة لجميع البعثات الأجنبية بعدم التعليق على الوضع بأي شكل من الأشكال حتى يتمكن شخص ما من ربطه بأفعال الولايات المتحدة”.

وأوضح وزير الخارجية الروسي: “وفقا لبياناتنا التي أميل إلى تصديقها، تم إرسال التعليمات إلى كييف في نفس الوقت حتى لا يستخدم الأوكرانيون هذا الوضع لتنظيم التخريب على الأراضي الروسية والاستفزازات الأخرى في المستقبل القريب”.