لأول مرة.. لافروف يعترف بتدخل أمريكا لمنع أوكرانيا من استخدام التمرد لمهاجمة روسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن هناك سببا للاعتقاد بأن الولايات المتحدة أمرت أوكرانيا بعدم استخدام تمرد فاجنر لتنفيذ عمليات تخريب واستفزازات في روسيا.

وقال لافروف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، "هناك أسباب للاعتقاد بأن المعلومات التي بمجرد أن بدأ كل شيء، أصدرت وزارة الخارجية تعليمات عاجلة لجميع البعثات الأجنبية بعدم التعليق على الوضع بأي شكل من الأشكال حتى يتمكن شخص ما من ربطه بأفعال الولايات المتحدة”.

وأضاف: “وفقا لبياناتنا التي أميل إلى تصديقها، تم إرسال التعليمات إلى كييف في نفس الوقت حتى لا يستخدم الأوكرانيون هذا الوضع لتنظيم التخريب على الأراضي الروسية والاستفزازات الأخرى في المستقبل القريب”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها، بأن المخابرات الروسية كشفت خطة قائد فاجنر العسكرية، يفجيني بريجوزين ضد قيادات الجيش الروسي، وهو ما اضطره لتسريع تنفيذها.

وقالت وول ستريت جورنال في التقرير نقلا عن استخبارات غربية، إن قائد فاجنر خطط للقبض على وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ورئيس هيئة الأركان فاليري جيراسيموف قبل أن تكشفه الاستخبارات الروسية.

ووفقا لتقرير وول ستريت جورنال، فإن مؤامرة قائد مجموعة فاجنر العسكرية كانت لها فرصة جيدة للنجاح لكنها فشلت بعد تسريب الخطة.