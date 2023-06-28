جنوب إفريقيا: محاولة تمرد فاجنر ليس لها تأثير على قمة البريكس القادمة

قال المتحدث باسم الرئاسة في جنوب إفريقيا، فينسينت ماجوينيا، إن محاولة تمرد شركة فاجنر العسكرية في روسيا لم يكن لها أي تأثير على الاستعدادات لقمة مجموعة بريكس.

وأضاف ماجوينيا: "تم حل الوضع بالكامل ولم تؤثر محاولة التمرد على الاستعدادات لـ قمة البريكس".

وتابع: "لن يكون لذلك أي تأثير على مهمة الدول الأفريقية لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية".

وستعقد قمة البريكس في مدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا يومي 22 و 24 أغسطس القادم.

وقال ماجوينيا إن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا سيكمل قريبًا المشاورات مع قادة البريكس الآخرين بشأن تفاصيل القمة.