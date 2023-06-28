وول ستريت جورنال تكشف مفاجأة بشأن تمرد فاجنر في روسيا

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها، بأن المخابرات الروسية كشفت خطة قائد فاجنر العسكرية، يفجيني بريجوزين ضد قيادات الجيش الروسي، وهو ما اضطره لتسريع تنفيذها.

وقالت وول ستريت جورنال في التقرير نقلا عن استخبارات غربية، إن قائد فاجنر خطط للقبض على وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ورئيس هيئة الأركان فاليري جيراسيموف قبل أن تكشفه الاستخبارات الروسية.

ووفقا لتقرير وول ستريت جورنال، فإن مؤامرة قائد مجموعة فاجنر العسكرية كانت لها فرصة جيدة للنجاح لكنها فشلت بعد تسريب الخطة.

على جانب آخر، قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إنه حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على عدم قتل قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين بعد محاولة التمرد.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال لوكاشينكو خلال اجتماع مع مسؤولي الأمن: “قلت لبوتين: يمكننا أن نتخلص من بريجوجين، لا مشكلة إذا لم يكن في المحاولة الأولى، فعندئذ في المحاولة الثانية، ولكني قلت له: لا تفعل هذا”.