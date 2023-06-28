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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت جورنال تكشف مفاجأة بشأن تمرد فاجنر في روسيا

قائد مجموعة فاجنر
قائد مجموعة فاجنر العسكرية

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها، بأن المخابرات الروسية كشفت خطة قائد فاجنر العسكرية، يفجيني بريجوزين ضد قيادات الجيش الروسي، وهو ما اضطره لتسريع تنفيذها.

وقالت وول ستريت جورنال في التقرير نقلا عن استخبارات غربية، إن قائد فاجنر خطط للقبض على وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، ورئيس هيئة الأركان فاليري جيراسيموف قبل أن تكشفه الاستخبارات الروسية.

ووفقا لتقرير وول ستريت جورنال، فإن مؤامرة قائد مجموعة فاجنر العسكرية كانت لها فرصة جيدة للنجاح لكنها فشلت بعد تسريب الخطة.

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على جانب آخر، قال رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إنه حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على عدم قتل قائد مجموعة فاجنر، يفجيني بريجوجين بعد محاولة التمرد.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قال لوكاشينكو خلال اجتماع مع مسؤولي الأمن: “قلت لبوتين: يمكننا أن نتخلص من بريجوجين، لا مشكلة إذا لم يكن في المحاولة الأولى، فعندئذ في المحاولة الثانية، ولكني قلت له: لا تفعل هذا”.

فاجنر وول ستريت جورنال العسكرية يفجيني بريجوزين وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو رئيس هيئة الأركان فاليري جيراسيموف

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