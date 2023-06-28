الكرملين: روسيا ليست لها علاقة بأنشطة شركة فاجنر العسكرية في إفريقيا

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، إن المستشارين العسكريين الروس، سيواصلون عملهم في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، أن موسكو لم تكن على علاقة بأنشطة شركة فاجنر العسكرية في إفريقيا.

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أنه لا يوجد موقف حتى اللحظة بشأن تنظيم عملية إنشاء الشركات العسكرية الخاصة في روسيا.

وفرضت زارة الخزانة الأمريكية، أمس الثلاثاء، عقوبات جديدة على 4 شركات على صلة بمجموعة فاجنر العسكرية الروسية.

وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان لها، إن الشركات التي تشملها العقوبات تعمل في جمهورية إفريقيا الوسطى وروسيا، وتورطت بتجارة الذهب غير المشروعة لتمويل مجموعة فاجنر.

وأضافت الوزارة في بيانها: "سنلاحق تجارة الذهب غير المشروعة التي تمول الصراعات والإرهاب".