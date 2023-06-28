فاجنر لا تزال موجودة.. زيلينسكي يكشف الوضع الميداني في شمال أوكرانيا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بعض قوات مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة لا تزال موجودة في أوكرانيا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال زيلينسكي إن بعض أعضاء مجموعة فاجنر الروسية لا يزالون في أوكرانيا، لكن الجيش الأوكراني يعتقد أن الوضع الميداني في شمال البلاد لم يتغير وتحت السيطرة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن هناك سببًا للاعتقاد بأن الولايات المتحدة أمرت أوكرانيا بعدم استخدام تمرد فاجنر لتنفيذ عمليات تخريب واستفزازات في روسيا.

وقال لافروف، في مقابلة مع وسائل إعلام روسية، "هناك أسباب للاعتقاد بأن المعلومات التي بمجرد أن بدأ كل شيء، أصدرت وزارة الخارجية تعليمات عاجلة لجميع البعثات الأجنبية بعدم التعليق على الوضع بأي شكل من الأشكال حتى يتمكن شخص ما من ربطه بأفعال الولايات المتحدة”.

وأضاف: “وفقا لبياناتنا التي أميل إلى تصديقها، تم إرسال التعليمات إلى كييف في نفس الوقت حتى لا يستخدم الأوكرانيون هذا الوضع لتنظيم التخريب على الأراضي الروسية والاستفزازات الأخرى في المستقبل القريب”.