رئيسة وزراء إستونيا تعد بـ مفاجأة بشأن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو

وعدت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، اليوم الأربعاء، بـ "مفاجأة" بشأن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو في قمة الحلف في يوليو في فيلنيوس.

وقالت كالاس، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج: "أنا متأكدة من أن الضمان الوحيد لأمن أوكرانيا هو حلف شمال الاطلسي... لكنني لا أريد أن أفسد مفاجأة قمة فيلنيوس بأي شكل من الأشكال".

ولم يدحض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج تصريحاتها، لكنها أعربت عن ثقتها في أن القادة في القمة "سيتوصلون إلى موقف مشترك" بشأن هذه القضية.

وستعقد قمة حلف الناتو في 11-12 يوليو في فيلنيوس.