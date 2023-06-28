طلب عاجل من الناتو لـ ستولتنبرج بشأن تمديد عمله أمينًا للحلف

اتفقت حكومات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأربعاء، على بقاء ينس ستولتنبرج أمينًا عامًا للحلف، وفقا لوكالة “تاس” الروسية.

ووفقا لصحيفة “فيردينز” النرويجية: "توصلت حكومات 31 دولة عضو في حلف الناتو إلى اتفاق لدعم بشكل جماعي قرار مطالبة ينس ستولتنبرج بمواصلة خدمته كأمين عام للحلف".

وأضافت الصحيفة النرويجية، أن ستولتنبرج لم يوافق رسميًا بعد على تمديد الخدمة التي من المفترض أن تنتهي في 1 أكتوبر 2023، ولكن من المتوقع تأكيد ستولتنبرج للقرار قبل قمة فيلنيوس التي ستقام في 11-12 يوليو القادم.

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أن الناتو جاهز للدفاع عن نفسه في مواجهة روسيا أو بيلاروسيا.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أوضح ستولتنبرج أنه لا ينبغي الاستهانة بقوة الجيش الروسي في أعقاب تمرد قوات مجموعة فاجنر في نهاية الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أن الناتو زاد من استعداده لمواجهة روسيا في الأيام الأخيرة، مؤكدًا أن الحلف قد يقرر زيادة تعزيز قوته وجاهزيته لمواجهة روسيا وحليفتها بيلاروس عندما يلتقي قادة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو.