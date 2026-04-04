دودو الجباس: الاحتراف المبكر سبب استمراري حتى الآن

قال محمد الجباس "دودو الجباس" لاعب بيراميدز الحالي، والمصري وليرس البلجيكي السابق، إن تجربته الاحترافية في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بدأت وعمره 16 عامًا، كنت لسه طالع من بورسعيد شاب صغير ومفيش حاجة في دماغه سوى الكورة والتمرين وتسجيل الأهداف.

وأكد الجباس، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كانوا بيقولوا عليا موهوب، لكن لما وصلت هناك لقيت الدنيا مختلفة تمامًا، الموضوع مش مجرد لعب كورة، دي قصة كاملة فيها تفاصيل كثيرة جدًا من أول النوم لحد آخر حاجة ممكن تتخيلها، مش بيسبوا حاجة للصدفة كل حاجة وكل تفصيلة صغيرة بتتعمل لها هدف ولها فائدة.

وتابع "دودو" : لما رجعت المصري بعد السنة دي كانت شخصيتي وعقليتي اتغيروا تمامًا، بعدها اتصعدت فريق أول وكان كل هدفي أرجع أوروبا تاني عشان أعيش تاني في نفس الأجواء دي، الفارق بينا وبينهم كبير أوي في كل شيء، أنت كلاعب لما بتعيش في أجواء زي كده، بتلاقي نفسك مختلف وبتكتشف في نفسك حاجات مكنتش عارف إنها عندك.

وأضاف لاعب المصري السابق: والدليل شوف أي لاعب مصري أو إفريقي طلع أوروبا، مستواه فرق إزاي وعقليته نضجت إزاي، شوف مرموش وتريزيجيه وصلاح كانوا فين وبقوا فين بعد أوروبا.

وواصل لاعب بيراميدز الحالي: تجربة الاحتراف كانت مميزة جدًا وفرقت في مسيرتي الكروية جدًا في كل شيء وفي أدق التفاصيل، حتى في طريقة التعامل مع الإعلام والسوشيال ميديا وفي طريقة تقييمك لنفسك وهل أنت كويس ولا مش كويس.

واختتم دودو الجباس حديثه: هناك مش بيسيبوا حاجة للصدفة، كل شيء معمول حسابه بالمللي، في الكورة لما بتوصل لسن معين بيبقى هامش تطورك قليل جدًا، كل حاجة ميزتني حاليًا أنا اتعلمتها من أوروبا، وده سبب من أسباب إني مكمل لحد دلوقتي في الكورة.