جيش الاحتلال: استمرار البحث عن 4 مفقودين جراء سقوط صاروخ إيراني على حيفا
الطماطم هتنزل لـ 5 جنيهات.. مفاجأة بشأن أسعار الخضروات بالأسواق اليوم
بتكلفة 26 مليون جنيه .. بدء التشغيل التجريبي لمجزر فاقوس بالشرقية
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟
مقترح الاتفاق النهائي يتضمن تخلي إيران عن الأسلحة النووية
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
دودو الجباس: الاحتراف المبكر سبب استمراري حتى الآن

ياسمين تيسير

قال محمد الجباس "دودو الجباس" لاعب بيراميدز الحالي، والمصري وليرس البلجيكي السابق، إن تجربته الاحترافية في نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بدأت وعمره 16 عامًا، كنت لسه طالع من بورسعيد شاب صغير ومفيش حاجة في دماغه سوى الكورة والتمرين وتسجيل الأهداف.

وأكد الجباس، في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كانوا بيقولوا عليا موهوب، لكن لما وصلت هناك لقيت الدنيا مختلفة تمامًا، الموضوع مش مجرد لعب كورة، دي قصة كاملة فيها تفاصيل كثيرة جدًا من أول النوم لحد آخر حاجة ممكن تتخيلها، مش بيسبوا حاجة للصدفة كل حاجة وكل تفصيلة صغيرة بتتعمل لها هدف ولها فائدة.

وتابع "دودو" : لما رجعت المصري بعد السنة دي كانت شخصيتي وعقليتي اتغيروا تمامًا، بعدها اتصعدت فريق أول وكان كل هدفي أرجع أوروبا تاني عشان أعيش تاني في نفس الأجواء دي، الفارق بينا وبينهم كبير أوي في كل شيء، أنت كلاعب لما بتعيش في أجواء زي كده، بتلاقي نفسك مختلف وبتكتشف في نفسك حاجات مكنتش عارف إنها عندك.

وأضاف لاعب المصري السابق: والدليل شوف أي لاعب مصري أو إفريقي طلع أوروبا، مستواه فرق إزاي وعقليته نضجت إزاي، شوف مرموش وتريزيجيه وصلاح كانوا فين وبقوا فين بعد أوروبا.

وواصل لاعب بيراميدز الحالي: تجربة الاحتراف كانت مميزة جدًا وفرقت في مسيرتي الكروية جدًا في كل شيء وفي أدق التفاصيل، حتى في طريقة التعامل مع الإعلام والسوشيال ميديا وفي طريقة تقييمك لنفسك وهل أنت كويس ولا مش كويس.

واختتم دودو الجباس حديثه: هناك مش بيسيبوا حاجة للصدفة، كل شيء معمول حسابه بالمللي، في الكورة لما بتوصل لسن معين بيبقى هامش تطورك قليل جدًا، كل حاجة ميزتني حاليًا أنا اتعلمتها من أوروبا، وده سبب من أسباب إني مكمل لحد دلوقتي في الكورة.

