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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأوكراني: لن نتمكن من الحصول على عضوية حلف الناتو الآن

أوكرانيا والناتو
أوكرانيا والناتو

اعترف وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن كييف لن تتمكن من الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي "الناتو" في الوقت الحالي.

وقال ريزنيكوف، في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز”: "أكرر طلب أوكرانيا لقادة حلف الناتو الذين سيجتمعون في فيلنيوس في 11-12 يوليو القادم في القمة السنوية للكتلة، للترويج لطلب أوكرانيا للانضمام إلى الحلف".

وأضاف: "نحن ندرك أنه خلال المرحلة الساخنة من الصراع من غير المرجح أن يتم اتخاذ قرار سياسي بالإجماع لانضمام أوكرانيا لحلف الناتو".

 

من ناحية أخرى، أشار وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، إلى أن كييف تنتظر إشارة واضحة بشأن الأمر من قادة دول حلف شمال الأطلسي المكونة من 30 دولة.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إن قمة الناتو في فيلنيوس خططت لتقريب أوكرانيا من الحلف، من خلال إنشاء مجلس أوكرانيا والناتو وضمان برنامج متعدد السنوات للإمدادات العسكرية لكييف.

 

وعلى الجانب الآخر، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن التصريحات التي أطلقتها كييف حول الانضمام إلى حلف الناتو تظهر عدم رغبة السلطات الأوكرانية وعدم قدرتها على حل النزاع على طاولة المفاوضات. 

وأشار إلى أن روسيا ستسعى إلى ضمان أمنها وهذا يستبعد بالضرورة توسع الناتو من خلال انضمام أوكرانيا إلى الحلف، الأمر الذي سيجعلها تصل إلى حدود روسيا، لافتا إلى أن هذا الموضوع كان مصدر إزعاج لسنوات عديدة والعديد من الدول الأوروبية على دراية به.

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