لبحث العضوية في الناتو.. لقاء مرتقب بين السويد وفنلندا وتركيا الأسبوع المقبل

أعلن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج أن لقاء عالي المستوى للسويد وفنلندا وتركيا لبحث عضوية السويد في الناتو، سيعقد الأسبوع المقبل في بروكسل.

وقال ستولتنبرج خلال مؤتمر صحفي في لاهاي، يوم الثلاثاء إن هناك أملاً بحل إيجابي (بشأن عضوية السويد في الناتو) قبل القمة في فيلنيوس.

وأضاف: "اتفقنا على عقد لقاء لفنلندا والسويد وتركيا الأسبوع المقبل في بروكسل".

وأشار الأمين العام لحلف الناتو إلى أنه سيشارك في اللقاء وزراء الخارجية ورؤساء الاستخبارات ومستشارون للأمن القومي.

ولفت إلى أن ستوكهولم نفذت جميع الشروط التي طرحتها تركيا للمصادقة على انضمام السويد إلى الناتو، مؤكدا أنه "حان الوقت لذلك".