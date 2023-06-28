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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تواجه عجزا في الكهرباء خلال الخريف والشتاء.. تفاصيل

كهرباء أوكرانيا
كهرباء أوكرانيا

أعلنت شركة تشغيل الشبكة الوطنية في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أن "رويترز" أبلغت أن أوكرانيا من المرتقب أن تواجه عجزًا في الكهرباء في وقت لاحق من العام، بما في ذلك خلال فصلي الخريف والشتاء، حيث تحاول بنيتها التحتية للطاقة التعافي من أشهر الهجمات الصاروخية الروسية.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال فولوديمير كودريتسكي، رئيس شركة تشغيل الشبكة المملوكة للدولة، إن حملة إصلاح غير مسبوقة جارية في جميع أنحاء البلاد وتم الانتهاء من 50-60 ٪ من الأعمال المخطط لها، لكن الوضع لا يزال صعبًا.

وأضاف كودريتسكي أن مصادر العجز معروفة. هذا هو الضرر الذي لحق بمحطات الطاقة الحرارية والكهرومائية، مشيرًا "لم يفلت أي مصنع حراري كبير للطاقة الكهرومائية في هذا البلد من الضرر بدرجة معينة".

وقال أيضًا إن شبكات التوزيع، خاصة في المدن الكبيرة وفي مناطق الخطوط الأمامية، تضررت بشدة لأنها كانت الأهداف الرئيسية لهجمات روسيا.

وأوضح أن بعض الوحدات في محطات الطاقة النووية تخضع لأعمال إصلاح مخطط لها الآن لتمكينها من إنتاج المزيد من الكهرباء خلال الأشهر الباردة.

ونجت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا من الهجمات المتكررة بالصواريخ والطائرات بدون طيار التي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وانقطاع التيار الكهربائي المجدول، ما ترك البلدات والمدن في الظلام لساعات في كل مرة خلال فصل الشتاء.

وساعدت الإصلاحات السريعة والمعدات المرسلة بآلاف الوحدات من شركاء كييف الغربيين الأفراد والشركات على التكيف، فيما كانت وتيرة الإصلاحات هذا العام أسرع بست إلى سبع مرات من المتوسط قبل الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022.

وتلقت شركة Ukrenergo بالفعل حوالي 900 مليون يورو من التمويل الأجنبي للمساعدة في الإصلاحات، كما تبحث عن تمويل إضافي لموسم الشتاء المقبل.

وقدر كودريتسكي الاحتياجات الإضافية بنحو 300 مليون دولار، لافتًا إلى أن الشركة تجري محادثات مع مقرضين، بما في ذلك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
 

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