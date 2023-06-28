زيلينسكي يكشف عن السبيل الوحيد لانضمام أوكرانيا لـ الناتو والاتحاد الأوروبي

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، مرة أخرى الدول الغربية إلى قبول انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” والاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي، أمام البرلمان الأوكراني: "إذا قام الناتو بضمان أمن أوكرانيا، فإن قواتنا ستكفل أمن وحماية أعضاء الناتو الآخرين. ولكي يصبح هذا حقيقة، هناك حاجة إلى شيء واحد، وهو أن يتوقف جميع شركائنا في الحلف عن النظر إلى الكرملين عند الموافقة على مهمتهم”.

وأوضح أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي سيرسل إشارة قوية من أجل السلام.

وأضاف زيلينسكي، أن “أوكرانيا كانت دائما ولا تزال تراهن على التحالفات، وعززت أوكرانيا وستواصل تعزيز الشراكة في التحالفات".

وأشار إلي أن “أوكرانيا عززت الاتحاد الأوروبي وأعطت الوحدة الأوروبية قوة لم يكن لدى الاتحاد الأوروبي أبدًا".

وقال الرئيس الأوكراني: "المكون الأوكراني هو ما يفتقر إليه الاتحاد الأوروبي، ونفهم أن هذا لم يعد حلما، إنه حقيقة. حصلت أوكرانيا على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي. هذا العام يجب علينا فتح حوار حول العضوية الكاملة... ونفس الشيء سيحدث مع حلف شمال الاطلسي".