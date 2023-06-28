الأيام الأخيرة لـ زيلينسكي.. جنرال أمريكي يكشف عن انهيار وشيك لـ أوكرانيا

قال دوجلاس ماكجريجور، المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، إن الوضع في الصراع مع روسيا يزداد سوءا بالنسبة للرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حيث أن جيشه على وشك الانهيار التام.

وأضاف ماكجريجور: "القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار.. إنهم محبطون تماما، وهناك عدد كبير من حالات هروب الأوكرانيين إلى الجانب الروسي ومن ساحة المعركة بشكل عام”.

وتابع: “يحاول الناس تجنب الخدمة العسكرية من أي نوع في أوكرانيا… نظام زيلينسكي يعاني من مشاكل كبيرة".

وأوضح ماكجريجور، أن “الوضع بالنسبة للزعيم الأوكراني محزن للغاية: يتم تدمير جيشه خلال هجوم غير ناجح.. تزداد المشاكل في صفوف القوات المسلحة لأوكرانيا سوءا، وتواجه كييف بالفعل صعوبات في تجنيد المجندين لتعويض الخسائر”.

وأكد: "هذه هي الأيام الأخيرة لـ زيلينسكي وأنصاره”.