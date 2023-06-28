طلب رسمي من زيلينسكي لـ الناتو بعد انتهاء الحرب مع روسيا

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء، أنه يريد تلقي إشارة بأن بلاده قد تنضم إلى حلف الناتو بعد انتهاء حربها مع روسيا.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع الرئيسين البولندي والليتواني الزائرين "نتفهم أننا لا نستطيع أن نكون أعضاء في الناتو أثناء الحرب، لكننا بحاجة إلى التأكد من أننا سنكون كذلك بعد الحرب".

وأضاف "هذه هي الإشارة التي نريد أن نحصل عليها - أن أوكرانيا ستصبح بعد الحرب عضوا في الناتو".

وكرر موقف كييف قبل قمة الناتو في ليتوانيا الشهر المقبل، مؤكدًا أن أوكرانيا تريد أيضًا ضمانات أمنية للفترة حتى تتمكن من الانضمام إلى الحلف.

من جانبها، وعدت رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، اليوم الأربعاء، بـ "مفاجأة" بشأن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو في قمة الحلف في يوليو في فيلنيوس.

وقالت كالاس، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج: "أنا متأكدة من أن الضمان الوحيد لأمن أوكرانيا هو حلف شمال الاطلسي... لكنني لا أريد أن أفسد مفاجأة قمة فيلنيوس بأي شكل من الأشكال".

ولم يدحض الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرج تصريحاتها، لكنها أعربت عن ثقتها في أن القادة في القمة "سيتوصلون إلى موقف مشترك" بشأن هذه القضية.