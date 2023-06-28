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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن الأمل الأخير لـ زيلينسكي في الحرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يعرف أن الأسلحة التي يوفرها الغرب لن تساعد الجيش بأي شكل من الأشكال في الصراع مع روسيا، ويأمل أن يؤدي تدميرها إلى تدخل مباشر للناتو.

وقال ريتر: "يعرف زيلينسكي أن الوقت قد فات بالفعل وأن الأسلحة الغربية لن تغير النتيجة في ساحة المعركة. إنه يأمل في تدخل مباشر من قبل الناتو”.

وأضاف أن “السبب في استمرار الزعيم الأوكراني في المطالبة بمزيد من الأسلحة الغربية، مع العلم أنها لن تساعد القوات المسلحة الأوكرانية وسيتم تدميرها، هو أن زيلينسكي يأمل أن يكون تدمير أسلحة الناتو بمثابة دافع كاف لحلف شمال الأطلسي للقيام بدور مباشر في الصراع ومساعدة نظام كييف على البقاء”.

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وأوضح ريتر، أنه “في هذه الحالة، السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا يمكن أن يفعل حلف الناتو؟… الجواب هو لا شيء”.

فولوديمير زيلينسكي روسيا الغرب الناتو

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