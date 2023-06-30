أخبار التوك شو.. سمير فرج: مصير الحرب في السودان يذهب إلى المجهول.. وخالد سليم يكشف أسرارًا لأول مرة: تعرضت لمحاولة قتل بالسيارة

تناولت برامج التوك شو اليوم عددًا من الملفات والقضايا المهمة، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

سمير فرج: مصير الحرب في السودان يذهب إلى المجهول.. فيديو

كشف المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن ما يحدث في السودان غير مسبوق في أي دولة حول العالم أن يكون هناك جيش ويتم تقسيمه إلى جيشين.



سمير فرج: مصر تمتلك القوة البحرية السادسة عالميا.. فيديو

كشف المفكر الإستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن تركيا كانت هي الإمبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى وبعد هزيمتها تم سحب الجزر منها وضمها إلى اليونان وبالتالي تركيا لا يوجد لديها حقول غاز في المتوسط.



خالد سليم: لبست بدلة مرصعة بالماس بمليون دولار فى أحد المهرجانات

علق الفنان خالد سليم، على انتشار خبر عن ارتداءه ساعة من الألماس بأحد المهرجانات الفنية والسينمائية، موضحا أنه ارتدى ساعة ألماس لكي يظهر بأحسن شكل وصورة في ظل وجود ضيوف أجانب ومن الكثير من الدول العربية والضيوف الأفارقة.



داليا البحيري: معايا بخاخة مياه برش بيها نضال الشافعي لما بيقرب مني

قالت الفنانة داليا البحيري، إن الفنان نضال الشافعي يعمل بقوة خلال أدائه الفني علي المسرح وعندما تقوم بالتمثيل والوقوف أمامه علي المسرح تصاب بإصابات عديدة، موضحة "نضال بيتعامل بشدة في التمثيل".



بسبب الفلوس|خالد سليم يكشف أسرارًا لأول مرة: تعرضت لمحاولة قتل بالسيارة.. فيديو

كشف الفنان خالد سليم، عن تعرضه لمحاولة إنهاء حياته، وكان هناك من يحاول قتله عن طريق حادث سيارة، وتم إتلاف قطعة من السيارة من أجل إنهاء حياته.



عضو القومي لحقوق الإنسان: الرئيس اهتم بالملف منذ توليه الحكم.. فيديو

قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية قامت بالكثير والعديد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان وخاصة في الـ 10 سنوات الماضية، مشيراً إلى أن هناك تطورا لافتا جدا في هذا الملف بعد حدوث ثورة 30 يونيو.



ماذا تحقق بعد 4 أسابيع من الحوار الوطني؟.. عماد الدين حسين يجيب

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن بعد مرور ٤ أسابيع على بدء جلسات الحوار الوطني فإنه تحقق الكثير من الأمور الجيدة وذلك بشهادة المعارضين والمؤيدين، مشيراً إلى أن تم عقد عشرات الجلسات في كل محور من محاور الحوار الوطني.



نضال الشافعي يكشف سبب قبوله للمشاركة في مسرحية "سيدتي أنا" .. فيديو

قال الفنان نضال الشافعي، إن رهبة الوقوف علي خشبة المسرح لها إحساس خاص ويتكرر هذا الإحساس معه في كل مرة يقف فيها علي المسرح حتي وإن كان يعرض عرضاً كل ليلة.



فيهم مادة مسرطنة | وكالة دولية تحذّر من اللبان والمياه الغازية الدايت

عرضت قناة العربية تقريرًا بعنوان "خبر صادم .. مادة قد تسبب السرطان بمشروبات "الدايت" الغازية".



عجائب المخلوقات.. لماذا تتحمل الأسماك ضغط المحيطات ولا تستطيع أعتى الغواصات؟

عرضت قناة العربية تقريراً بعنوان "عجائب المخلوقات .. لماذا تتحمل الأسماك ضغط المحيطات ولا تستطيع أعتي الغواصات ؟".



خبير: مصر تطورت تكنولوجيًا خلال الـ 10 سنوات الماضية بشكل سريع.. فيديو

قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن تقدم الدول يقاس بالتقدم التكنولوجي الذي تمتلكه، لأن جميع اتجاهات الحياة في الوقت الحالي تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا.

