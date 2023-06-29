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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عضو القومي لحقوق الإنسان: الرئيس اهتم بالملف منذ توليه الحكم.. فيديو

القومي لحقوق الإنسان
القومي لحقوق الإنسان

قال محمود بسيوني، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الدولة المصرية قامت بالكثير والعديد من الإنجازات في مجال حقوق الإنسان وخاصة في الـ 10 سنوات الماضية، مشيراً إلى أن هناك تطورا لافتا جدا في هذا الملف بعد حدوث ثورة 30 يونيو.

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وأضاف "بسيوني" خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز، أن المصريين خرجوا للقيام بثورة 30 يونيو ضد التمييز واحتكار السلطة الذي كان يقدمه الإرهاب في ذلك التوقيت والذي كان في محاولة لاختطاف مصر وتجربتها الطويلة في إنهاء الفوارق بين الطبقات.

 

وتابع محمود بسيوني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أهتم بقضايا حقوق الإنسان منذ تولية السلطة والذي قام بتحديد ملامح والشكل الخاص بالقضايا الخاصة بحقوق الإنسان.

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