الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إيطاليا تواجه خطر اختفاء شواطئها.. وتشن معركة ضد التآكل الساحلي

إيطاليا تواجه خطر اختفاء شواطئها.. وتشن معركة ضد التآكل الساحلي
إيطاليا تواجه خطر اختفاء شواطئها.. وتشن معركة ضد التآكل الساحلي
 تسارع إيطاليا جهودها لحماية سواحلها في ظل تفاقم ظاهرة التآكل الساحلي، وسط تحذيرات من فقدان نحو 20% من شواطئها بحلول عام 2050 و45% بحلول عام 2100، وفقًا لتقرير حديث.

وتمتد سواحل البلاد لأكثر من 8 آلاف كيلومتر وتتنوع بين شواطئ رملية واسعة وتكوينات صخرية خلابة، إلا أن هذه الثروات الطبيعية تواجه الآن تهديدًا بيئيًا خطيرًا.

وبحسب تقرير صدر عن جامعة روما لا سابينزا، من المرجح أن يغمر البحر نحو خُمس مساحة الشواطئ الإيطالية تقريبًا بحلول منتصف القرن. كما حذر التقرير من أن مناطق مثل سردينيا وكامبانيا ولاتسيو وبوليا قد تفقد أكثر من نصف شواطئها المجهزة.

ويرجع الباحثون ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة وتيرة الظواهر الجوية المتطرفة، والتي تعيد تشكيل السواحل، خاصة في المناطق المنخفضة، ما يؤثر على سبل عيش ملايين الأشخاص.. كما أشار التقرير إلى أن الشواطئ الرملية أصبحت "هشة للغاية وشديدة القيمة" في الوقت نفسه، نظرًا لدورها البيئي والاجتماعي والاقتصادي المعقد.

ولا تقتصر المخاطر على الشواطئ الرملية، إذ تواجه السواحل الصخرية والمنحدرات أيضًا تهديدات متزايدة بفعل العواصف العنيفة والانهيارات الأرضية. ففي وقت سابق من هذا العام، انهار التكوين الصخري الشهير المعروف بـ"قوس العشاق" في بوليا في عيد الحب بعد أيام من سوء الأحوال الجوية.

ويهدد هذا التدهور النظم البيئية والأنشطة السياحية والاقتصادية، إضافة إلى التجمعات السكنية والبنية التحتية الساحلية.. بحسب التقرير الذي نشرته صباح اليوم الإثنين شبكة "يورونيوز" الأوروبية..التي أكدت أنه في مواجهة هذه التحديات، بدأت البلديات في مختلف أنحاء إيطاليا بتنفيذ إجراءات لحماية السواحل.

ووفقًا لتقرير صادر عن المعهد الأعلى لحماية البيئة والبحوث في إيطاليا، تم تزويد نحو خُمس السواحل الإيطالية بهياكل دفاعية صلبة، مثل الحواجز العرضية والشعاب المغمورة، التي تعمل على تقليل قوة الأمواج والحد من تحرك الرواسب.

وفي فبراير الماضي، أعلنت منطقة بوليا تخصيص نحو 16 مليون يورو لتنفيذ أولى الإجراءات الهيكلية لمكافحة التآكل الساحلي، في خطوة تعكس تصاعد القلق الوطني من تأثير الظواهر المناخية المتطرفة.

وبحسب أحدث تقارير المعهد الأعلى لحماية البيئة والبحوث في إيطاليا حول عدم الاستقرار الهيدروجيولوجي، فقدت بوليا نحو 31 كيلومترًا من سواحلها بين عامي 2006 و2020، وهي من أكبر الخسائر المسجلة في البلاد.

وتشمل الإجراءات الجديدة تركيب حواجز مغمورة لتقليل قوة الأمواج عند وصولها إلى الشاطئ، إلى جانب الحد من حركة الرواسب، في محاولة لإبطاء التآكل والحفاظ على ما تبقى من السواحل الإيطالية.

حماية سواحلها تفاقم ظاهرة التآكل الساحلي تكوينات صخرية خلابة الثروات الطبيعية

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

ترشيحاتنا

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار وشبورة ورياح بهذه المناطق

ميسي

آخرهم ميسي.. مدرجات تتحول الى ذاكرة خالدة لأساطير الكرة

منتخب مصر

الأوفر حظا بين العرب .. بشرى لمنتخب مصر في كأس العالم 2026

بالصور

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

إزالة 319 إعلانا مخالفا وتقنين أوضاع 1380 أخرى بشوارع وميادين الشرقية .. صور

رفع اعلان
رفع اعلان
رفع اعلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد