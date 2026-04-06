قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لأول مرة منذ اندلاع الحرب .. بلومبرج: ناقلتا غاز قطريتان تتجهان لعبور مضيق هرمز
طائرات حربية إسرائيلية تحلق في أجواء بيروت
الرئيس السيسي يوجه باستمرار جهود خفض التضخم وتدعيم احتياطات النقد الأجنبي
بيانات تظهر خروج سفينتين هنديتين أخرييتن محملتين بالغاز المسال من الخليج
أوهمه بوظيفة بقاعة أفراح.. إحالة أوراق عامل للمفتي استدرج شابا وتعدى عليه بأسيوط
الهلال الأحمر يُطلق قافلة «زاد العزة» الـ 171 بحمولة 4,910 أطنان لـ غزة
أخطاء بسيطة في التعامل مع عداد الكهرباء تُعرضك لمحضر سرقة وغرامة
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون لحماية المنافسة ومنع الاحتكار
الرئيس السيسي: ضرورة مواصلة العمل لتدبير الاحتياجات الدولارية لتوفير مستلزمات الإنتاج
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو استهدف 3 مطارات ومنشآت عسكرية في طهران
الزراعة: نستهدف 10 ملايين رأس ماشية عالية الإنتاجية بحلول 2029
معلومات الوزراء: تصاعد المخاطر الجيوسياسية أعاد تشكيل التوقعات الاقتصادية العالمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محاكمة استئناف تطالب بعقوبة مشددة للرئيس الكوري السابق يون

محاكمة استئناف تطالب بعقوبة مشددة للرئيس الكوري السابق يون
محاكمة استئناف تطالب بعقوبة مشددة للرئيس الكوري السابق يون
أ ش أ

طلب فريق المستشار الخاص في سول، اليوم الاثنين، الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك-يول بالسجن لمدة عشر سنوات خلال محاكمة الاستئناف في قضية عرقلة سير العدالة، المرتبطة بفرضه الأحكام العرفية عام 2024.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن فريق المستشار الخاص جو أيون-سوك طلب إصدار الحكم خلال الجلسة النهائية أمام محكمة استئناف سول، وهو ما يمثل ضعف مدة السجن التي قضت بها محكمة أدنى درجة في يناير الماضي، والبالغة خمس سنوات.

وكانت المحكمة الأدنى قد أدانت يون بتهمة عرقلة المحققين ومنعهم من اعتقاله العام الماضي، إلى جانب استدعاء أعضاء محددين فقط من مجلس الوزراء لاجتماع خُصص لمراجعة خطته لفرض الأحكام العرفية.

كما أُدين بإصدار مرسوم مزيف ثم التخلص منه بعد رفع الأحكام العرفية، في حين بُرئ من تهمة إصدار أوامر بتوزيع بيانات صحفية كاذبة.

وقال أحد أعضاء فريق المستشار الخاص إن طبيعة الجريمة خطيرة، نظرًا لإساءة استخدامه منصبه كرئيس بما أضر بالنظام الدستوري وكرّس خصخصة سلطة الدولة، مضيفًا أنه أُتيحت له فرصة الاعتذار منذ صدور الحكم الأول، لكنه لا يزال يتمسك ببراءته ويواصل تقديم مبررات.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة في وقت لاحق من الجلسة إلى المرافعات الختامية لفريق الدفاع، إلى جانب الكلمة الأخيرة ليون، على أن يصدر الحكم قبل نهاية يونيو، إذ تُعقد جلسات النطق بالأحكام عادة خلال شهرين من انتهاء المرافعات.

ويواجه يون ما مجموعه ثماني محاكمات على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، إضافة إلى مزاعم فساد تتعلق بزوجته، وقضية وفاة أحد أفراد مشاة البحرية في عام 2023.

وفي القضية الرئيسية، كانت المحكمة قد قضت في فبراير بسجنه مدى الحياة بتهمة قيادة تمرد عبر إعلانه الأحكام العرفية، فيما يقبع حاليًا رهن الاحتجاز منذ يوليو على ذمة هذه القضايا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد وايمان

انقطاع الكهرباء

الأرصاد

سعر الدولار

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

ترشيحاتنا

أرشيفية

محاكمة استئناف تطالب بعقوبة مشددة للرئيس الكوري السابق يون

محاكمة استئناف تطالب بعقوبة مشددة للرئيس الكوري السابق يون

إيطاليا تواجه خطر اختفاء شواطئها.. وتشن معركة ضد التآكل الساحلي

بالصور

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

رفع اعلان
رفع اعلان
رفع اعلان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع القرنفل؟

لميس الحديدي
لميس الحديدي
لميس الحديدي

فيديو

مي كساب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عصام محمد عبد القادر

مجدي أبو زيد

كريم خالد عبد العزيز

د.نجلاء شمس

المزيد