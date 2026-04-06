محاكمة استئناف تطالب بعقوبة مشددة للرئيس الكوري السابق يون

طلب فريق المستشار الخاص في سول، اليوم الاثنين، الحكم على الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سيوك-يول بالسجن لمدة عشر سنوات خلال محاكمة الاستئناف في قضية عرقلة سير العدالة، المرتبطة بفرضه الأحكام العرفية عام 2024.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" أن فريق المستشار الخاص جو أيون-سوك طلب إصدار الحكم خلال الجلسة النهائية أمام محكمة استئناف سول، وهو ما يمثل ضعف مدة السجن التي قضت بها محكمة أدنى درجة في يناير الماضي، والبالغة خمس سنوات.

وكانت المحكمة الأدنى قد أدانت يون بتهمة عرقلة المحققين ومنعهم من اعتقاله العام الماضي، إلى جانب استدعاء أعضاء محددين فقط من مجلس الوزراء لاجتماع خُصص لمراجعة خطته لفرض الأحكام العرفية.

كما أُدين بإصدار مرسوم مزيف ثم التخلص منه بعد رفع الأحكام العرفية، في حين بُرئ من تهمة إصدار أوامر بتوزيع بيانات صحفية كاذبة.

وقال أحد أعضاء فريق المستشار الخاص إن طبيعة الجريمة خطيرة، نظرًا لإساءة استخدامه منصبه كرئيس بما أضر بالنظام الدستوري وكرّس خصخصة سلطة الدولة، مضيفًا أنه أُتيحت له فرصة الاعتذار منذ صدور الحكم الأول، لكنه لا يزال يتمسك ببراءته ويواصل تقديم مبررات.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة في وقت لاحق من الجلسة إلى المرافعات الختامية لفريق الدفاع، إلى جانب الكلمة الأخيرة ليون، على أن يصدر الحكم قبل نهاية يونيو، إذ تُعقد جلسات النطق بالأحكام عادة خلال شهرين من انتهاء المرافعات.

ويواجه يون ما مجموعه ثماني محاكمات على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر 2024، إضافة إلى مزاعم فساد تتعلق بزوجته، وقضية وفاة أحد أفراد مشاة البحرية في عام 2023.

وفي القضية الرئيسية، كانت المحكمة قد قضت في فبراير بسجنه مدى الحياة بتهمة قيادة تمرد عبر إعلانه الأحكام العرفية، فيما يقبع حاليًا رهن الاحتجاز منذ يوليو على ذمة هذه القضايا.