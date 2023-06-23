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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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السيسي متحدثا عن حقوق الإنسان: 27000 أفريقي غرقوا خلال 10 سنوات| شاهد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه خلال الـ10 سنوات الماضية ما تم رصده من الأفارقة الذين غرقوا في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان كل سنة، بما يقدر بنحو 27 ألف شخص طيلة العقد الماضي.

وأضاف السيسي خلال كلمته بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس: "إذا لم يجد الناس في أفريقيا الأمل وفرصة للحياة سيتحركون في اتجاه الدول التي لديها الامل والفرصة .. هنا في أوروبا".

وتابع: "في مصر، لدينا 9 ملايين ضيف، لن أطيل عليكم، أشكركم وأشكر الرئيس ماكرون، ودائما يكون لدولة فرنسا إسهام كبير جدا في هذه الموضوعات المهمة".
 

حقوق الإنسان السيسي الهجرة غير الشرعية ملف حقوق الإنسان

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