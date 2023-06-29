داليا البحيري: معايا بخاخة مياه برش بيها نضال الشافعي لما بيقرب مني

قالت الفنانة داليا البحيري، إن الفنان نضال الشافعي يعمل بقوة خلال أدائه الفني علي المسرح وعندما تقوم بالتمثيل والوقوف أمامه علي المسرح تصاب بإصابات عديدة، موضحة "نضال بيتعامل بشدة في التمثيل".

وأضافت "البحيري" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن تم إضافة مشهد في مسرحية سيدتي أنا وتلك المشهد عبارة عن أن نضال الشافعي يقوم بشدها من يدها وبالفعل قام بشد يدها بقوة وعندما عادت إلي منزلها شعرت بألم في يدها لشدة تعامل نضال معها.

وتابعت داليا البحيري، أنها تمتلك بخاخة ماء تستخدمها عندما يقترب منها الفنان نضال الشافعي حتي يبتعد عنها ولا تحدث لها إصابات أخري.