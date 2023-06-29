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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نضال الشافعي : أمنية لكل ممثل الوقوف على خشبة المسرح القومي

داليا البحيري ونضال
داليا البحيري ونضال الشافعي

‏قالت الفنانة داليا البحيري تعليقا على ارتفاع نبرة صوتها أثناء التمثيل على المسرح إن هذا على غير طبيعتها وإنها معروفة بالصوت الهادئ، لكن ساعدها على ذلك محسن رزق وأيضا الفنان نضال الشافعي.


‏وتابعت خلال لقائها في حلقة خاصة في المسرح القومي بمناسبة عيد الأضحى مع الإعلامي رامي رضوان المذاع عبر فضائية "dmc"، أنها تعود إلى صوتها طبيعي بعد الانتهاء من المسرح قائلة: "ببقى خلاص فضيت البطارية كلها".

 

خشبة المسرح القومي


‏وأضاف الفنان نضال الشافعي أن أمنية لكل ممثل يحب مهنة التمثيل الوقوف على خشبة المسرح القومي لأن لها عراقة خاصة جدا وتعتبر من أقدم خشبات المسارح على مستوى الوطن العربي وهذه الخشبة وقف عليها كل أبطال أفلام الأبيض والأسود وتاريخ المسرح المصري جزء كبير منه بدأ من المسرح القومي.

المسرح القومي الفنانة داليا البحيري الفنان نضال الشافعي رامي رضوان الأستاذ محسن رزق

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