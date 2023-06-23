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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أخبارالمرأة والصحة : داليا البحيري تشعل الشوسيال ميديا بهذه الإطلالة .. أطعمة تقلل الرغبة في تناول السكريات.. أشخاص ممنوعون من تناول الكبدة

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

هتخليك فريش .. أطعمة تساعدك في التخلص من القلق والتوتر | احرصوا عليها
 

إذا كنت تشعر بالتوتر أو القلق أحيانا، فهناك ما يقرب من 7.6% من سكان العالم يعانون من مشاعر التوتر والقلق والعصبية خلال حياتهم اليومية،وبسبب الارتباط الوثيق بين الإجهاد والقلق والتوتر والمشكلات الصحية الطويلة المدى مثل السمنة والاكتئاب وأمراض القلب والسكري وحتى الوفاة،  وقد يدفع الإجهاد والتوتر الناس لاتخاذ خيارات غذائية سيئة، من ضمنها الوجبات السريعة، مما قد يؤدي إلى تفاقم القلق وإلحاق المزيد من الضرر بالصحة ، لذلك تزداد حاجتنا لمعرفة الأطعمة التي تساعد في تقليل الأعراض وتعزيز الشعور بالهدوء والاسترخاء نرصد لكم اهم الاطعمة التي تقلل من القلق والتوتر  وفقاً لموقع sciencedail

 

آمراض تصيب صغار السن في الصيف| احذروا
 

فى فصل الصيف يصاب الأطفال ببعض الأمراض أكثر من غيرهم، وذلك لأن مناعة ومقاومة الأطفال ضد الأوبئة والأمراض أقل بكثير من البالغين، كما تكثر الأمراض التنفسية لانتقال الطفل بين الجو الحار والبارد أو الأمراض الجلدية وتعود أسبابها إلى تعرض الطفل إلى أشعة الشمس والتي تؤدي إلى حروق من الدرجة الثانية خصوصا أن السنوات الأخيرة عرفت  بتغير نسبة الأشعة فوق البنفسجية،  واحيانا أمراض مرتبطة بـ التسممات الغذائية..

 

 أطعمة تسبب التسمم حال تناولها باستمرار في الحر
 

يعشق الكثيرون تناول الاطعمة في المطاعم ، ويفضلون ماكولات التيك اواي، ولا تكتمل خروجاتهم بدون تناول وجبات المحلات والمطاعم ، لكن في ظل هذا الجو شديد الحرارة ، تصبح هذه العادة غير محمودة العواقب وتؤثر بشكل كبير علي الصحة ، وقد تصل الي الاصابة بالتسمم الغذائي ، بسبب تفاعل البتكتريا مع هذه الاطعمة بسبب الحر ، لذلك نرصد بعض الاطعمة التي قد تتعرض للتلف بسبب الحر ويؤدي تناولها في المطاعم إلى اضرار صحية خطيرة.

 

لو بتدخل الحمام كتير.. علامة تدل على إصابتك بمرض خطير
 

يشعر الكثير من الأشخاص دخول الحمام بشكل متكرر، وقد يرتبط هذا الأمر بحدوث أمراض عديدة، وقد تختلف الأسباب المؤدية لتكرار الحاجة للتبول من إنسان لآخر ومع تكرار التبول قد تتباين خطورتها، فقد يكون شرب كثير من السوائل هو المتسبب في ذلك أو ربما أمراض الكلى ،فهناك من يشعر بالحاجة للذهاب لبيت الخلاء أكثر من الآخرين، لكن هل تستدعي كثرة التبول القلق؟

 

6 أبراج خلقهم ضيق وبيتعصبوا بسرعة.. هل أنت منهم؟
 

الغضب والزعل من الصفات الإنسانية التي يفعلها الانسان بتلقائية ، فقد  يغضب من شئ او شخص او يزعل بسبب تصرف ، لكن تختلف هذه الصفة من شخص لآخر  فهناك شخص سريع الغضب والزعل وهناك شخص هادئ الاعصاب والطباع. 
 

أطعمة تقلل الرغبة في تناول السكريات وتحميك من امراض خطيرة| تعرف عليها
 

تسبب الرغبة الشديدة لتناول السكر في العديد من الأضرار على الصحة، مثل السمنة وأمراض القلب والشرايين، لذلك ينصح بتجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكريات ، بقدر الإمكان لتفادي الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة، ويعتمد النظام الغذائي لداء السكري على تناول ثلاث وجبات طعام في أوقات منتظمة خلال اليوم، ويساعد هذا النظام على استفادة الجسم بشكل أفضل من الأنسولين الذي يفرزه أو يحصل عليه من خلال امتصاص الدواء، ووفقا لموقع "Healthline" نقدم لكم روشته بالأطعمة الغذائية التي تقلل الرغبة الشديدة فى تناول السكر.
 

أشخاص ممنوعون من تناول الكبدة| تعرف عليهم
 

تعد الكبدة من الأطعمة الغنية بالعناصر  الغذائية الهامة والمفيدة للجسم، وهي من الأطعمة الشعبية، التي ينتشر بيعها في سندوتشات سريعة، وهى سهلة التحضير لذلك يفضلها الكبار والصغار، لكن الإفراط في تناولها يسبب مشكلات كثيرة ويشكل خطورة على الصحة .. كما أن بعض المرضي ممنوعون من تناول الكبدة نهائيا نرصد هذه الفئات وفقا لموقع "My Food Data"

 

استشاري يقدم روشتة متكاملة لتجنب خناقات ليلة الفرح.. تعرف عليها
 

خناقات " ليلة الفرح " من أهم المشاكل التي تحدث يوم الفرح بين الأهل، وهناك الكثير من الأفراح قد تنفض وتنتهي بسبب خناقات أهل العروسين على أسباب " تافهة " سواء كانت الأسباب متعلقة باتفاقات الزواج أو لأسباب اخري.
 

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات
 

يعتبر الاهتمام بالشفاه أمر مهم للغاية لا يقل عن إهتمامنا ببشرتنا، فالشفاه قد تحتاج من وقت لآخر إلى الترطيب والتقشير، وفيما يلي سنوضح طرق بسيطة للإهتمام بالشفاه.

 

أشعلت السوشيال ميديا .. شاهد| داليا البحيري بفستان صيفي أنيق
 

نشرت النجمة داليا البحيري مجموعة من الصور لها من كواليس فيلم أولاد حريم كريم، وظهرت بفستان صيفي أنيق. 

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