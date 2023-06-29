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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نضال الشافعي يكشف سبب قبوله للمشاركة في مسرحية "سيدتي أنا" .. فيديو

نضال الشافعي
نضال الشافعي

قال الفنان نضال الشافعي، إن رهبة الوقوف علي خشبة المسرح لها إحساس خاص ويتكرر هذا الإحساس معه في كل مرة يقف فيها علي المسرح حتي وإن كان يعرض عرضاً كل ليلة.

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وأضاف "نضال الشافعي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "مساء dmc" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، أن كل مرة يقف علي المسرح ليقدم عملا أمام الجمهور لها ألف حساب بالنسبة له، مشيراً إلى أن من وجهة نظره الخاصة أن المسرح هو الحقيقة الكاملة لمواجهة الجمهور.

وتابع نضال الشافعي، أن بعد مشاركته في مسرحية الملك كلير مع الفنان يحيى الفخراني شعر بالقناعة التامة بأنه لن يقدم عمل مسرحي بعد ذلك العمل العظيم، ولكن عندما عرضت عليه المشاركة في مسرحية "سيدتي أنا" لم يستطيع رفضها لأنها تمتلك كل مقاومات المسرح الجميل وقبل المشاركة.

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