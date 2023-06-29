سمير فرج: مصير الحرب في السودان يذهب إلى المجهول.. فيديو

كشف المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، أن ما يحدث في السودان غير مسبوق في أي دولة حول العالم أن يكون هناك جيش ويتم تقسيمه إلى جيشين.



وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج نظرة على قناة صدى البلد، أن مصر تقف على الحياد من الأزمة السودانية ولا تقف مع طرف على حساب الآخر.



وأشار المفكر الإستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إلى أن قائد قوات الدعم السريع حمدان دقلو طلب 7 سنوات حتى يندمج في الجيش الوطني.



وأكد أنه لا توجد مستشفيات في مناطق الحروب بالسودان ولا يوجد أكل ويعيش الناس حالة من المأساة، مؤكدا أن الناس لا تجد أكل ولا شرب ويتم احتلال المستشفيات.



واختتم المفكر الاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج أن مصير الحرب في السودان يذهب إلى المجهول، مشيرا إلى أن أمن السودان هو أمن مصر.

