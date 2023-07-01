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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ادعولها بالشفاء .. تعرض الإعلامية أميمة بدري لوعكة صحية طارئة

الإعلامية أميمة بدري
الإعلامية أميمة بدري

تعرضت الإعلامية أميمة بدري، لوعكة صحية طارئة تسببت لفقدانها النطق بسبب مرورها بحالة من الغضب.

وكتبت أميمة بدري عبر صفحتها على "فيس بوك" في منشور لها: "بكتب وأنا مش قادرة اطمنكم انا رحت المستشفى  وعملت الأشعة المقطعية على المخ  الحمد لله مفيش جلطه بس للاسف فقدت النطق بسبب إني زعلت جامد ادعولي دعوة صادقه.. أنا محتاجه لدعواتكم وشكرا لكل اللي بيكلمني بس حرفيا مش قادرة من الصدمه".

وتابعت بدري: "الدكتور كتبلي أدوية وقالي لازم ارتاح تماما وخلال ٣ ايام لو ما تحسنت ورجعت اتكلم هتابع مع دكتور اعصاب واعمل جلسات كهرباء لأعرف أتحسن ادعولي اعرف انطق تاني وارجع لحياتي انا نفسيا مش أحسن حاجة دعواتكم".

وبعدها بساعات نشرت أميمة بدري منشورا أخر بفيديو لها معلقة عليه: "شكرًا لكل حد بيسأل وبيطمن  عليا بس ده حالي وصوتي طلع حبه الصبح مكنش في أي صوت ولا حركة شفايفي ولسه تعبانه فمش عارفه ولا قادرة اتواصل قولت اطمنكم بحالي هنا أسهل دعواتكم والحمد لله علي كل شئ".


ويتمنى موقع «صدى البلد» الشفاء العاجل للإعلامية أميمة بدري، وعودتها لعملها في أسرع وقت وتعافيها من وعكتها الصحية.

 

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