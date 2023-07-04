معاش للصغير ومنح تعليمية.. خطة التضامن لمنع خروج الأطفال من المدارس ومكافحة عملهم

مناهضة عمل الأطفال هو أحد أهداف برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي لدعم الفئات والأسر الأولى بالرعاية ومساعدتها على الخروج من دوائر الفقر متعدد الأبعاد.

ويرتكز تنفيذ هذا الهدف على تكامل جميع برامج الحماية الاجتماعية التى تتبناها الوزارة، وتشمل برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، بما يتضمنه من التزام الأسر بشروط متابعة صحة الأطفال وانتظامهم في التعليم حتى إتمام المرحلة الثانوية، وعدم تزويجهم قبل بلوغ 18 سنة، وبرامج التمكين الاقتصادي للأسرة خاصة النساء، ودعم تكافؤ الفرص التعليمية للفئات الأولى بالرعاية لكي يكون "الطفل مكانه المدرسة"، وأن يتمتع كل طفل وطفلة بحقه في التعليم والنمو السليم صحيا ونفسيا.

ويؤدي تسرب الطفل من التعليم، إلى تدني تمتعه بالتغذية السليمة والنمو الصحيح، وإلى افتقاره إلى امتلاك المعارف والمهارات التى تؤهله للحصول على فرصة عمل مناسبة، عندما يصل لسن العمل، مما يقلل كثيرا من فرص خروجه من دائرة الفقر، ويقلل من استفادة المجتمع من أفراده.

وفي إطار تصدى الدولة لعمالة الأطفال، قدمت وزارة التضامن الاجتماعي عدة خدمات لدعم استمرار الأطفال في التعليم ومكافحة عملهم، نوضحها في التقرير التالي:

معاش الطفل

يستهدف معاش الطفل، الأطفال فاقدي الرعاية الوالدية تحت سن الـ 18 عاما، بموجب قانون الطفل المصري رقم 126 لعام 2008، كلا من الحالات التالية: الأطفال الأيتام ومجهولي الأب أو الأبوين، طلاق الأبوين وزواج كل منهما بشخص آخر، وفاة الأم والأب، سجن الأب (لمدة لا تقل عن 3 سنوات) وزواج الأم من آخر.

مراكز رعاية وتنمية الطفل العامل

تشرف وزارة التضامن الاجتماعي على 14 مركزا على مستوى 12 محافظة، يستهدف توفير خدمات متكاملة لحماية الأطفال من المشاركة في أنواع خطرة من العمل.

بما يشمل خدمات التدريب والترفيه، والتوعية الصحية والإرشادية والاجتماعية، وحل المشاكل الاقتصادية أو الاجتماعية التي تتسبب في تسرب الأطفال من التعليم وإنضمامهم لسوق العمل.

المنح التعليمية

تقدم التضامن الاجتماعي منحا شهرية، وتقوم بسداد المصروفات الدراسية لأبناء الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي المنتظمين بالتعليم الأساسي والثانوي خلال الفترة بين شهر أكتوبر- مايو من كل عام دراسي.

وفيما يخص الجامعات، تقوم الوزارة بتقديم منح دراسية للطلاب الجامعيين من أبناء المستفيدين من برامجها في الجامعات الحكومية وبعض الجامعات الخاصة، كما أنه في إطار وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات الحكومية وجامعة الازهر بفروعها الثلاثة يتم سداد المصروفات الدراسية لغير القادرين فضلا عن تقديم منح دراسية للطلاب الفائقين.

مراكز التكوين المهني

تهتم مراكز التكوين المهني باكتشاف وتنمية قدرات المواطنين المهنية، خاصة المتسربين والمتخلفين عن التعليم الأساسي، وتزويدهم بالحد الأدنى الضروري من التعليم العام وربطه بالناحية المهنية.

وتحرص الوزارة على التأهيل لسوق العمل، من خلال إتاحة التدريب على بعض المهن، منها: النجارة، الحدادة اللحـام، الكهرباء، الطباعة، أشغال البناء، التبريد والتكييف، صيانة الأجهزة المنزلية، إصلاح الأجهزة الإلكترونية، الألوميتال، خراطة المعادن، الأثاث المعدنى، السمكرة والصحى، الدوكو، سمكرة السيارات، المصنوعات الجلدية، النقش، ميكانيكا السيارات، التفصيل والخياطة.

وتتيح الوزارة للخريج من مراكز التكوين المهني الحق في الحصول على مشروعات إنتاجية.

المدارس المجتمعية

تدعم وزارة التضامن إنشاء مدارس التعليم المجتمعي وفصول محو الأمية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، و تقوم بسداد مصروفات توفير الدعم الغذائي لطلاب وطالبات المدارس المجتمعية.

ويذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت حملة للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية بعنوان «علشان ولادكم.. احسبوها صح»، وذلك في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وتهدف الحملة إلى دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتستمر الحملة لمدة شهرين، تعتمد فيها الوزارة على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، منها تنظيم حوارات مجتمعية وندوات ثقافية، تتضمن عروضا فنية وحوارات مجتمعية، تنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية منتشرات في كل أنحاء مصر، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة.

وستتم الاستعانة بالرائدات الاجتماعيات ومواد علمية وفيلمية مبسطة تشمل أهم الرسائل الخاصة بالتوعية، والتي ترد على تساؤلات الجمهور، كما ستتم الاستعانة برجال الدين الإسلامي والمسيحي خلال اللقاءات المنفذة على أرض الواقع، للرد على التساؤلات الدينية الدينية للأسر.

بالإضافة إلى دور وسائل الإعلام سواء الجماهيري أو مواقع التواصل الاجتماعي أو اللقاءات الجماهيرية والفعاليات الثقافية.

مشهد تمثيلي لعمل الاطفال

معارض وحدات التضامن الاجتماعي